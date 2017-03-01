01 Mart 2017 Çarşamba

Havalar ısındı, vatandaş kendini dışarı attı

Hava sıcaklıklarının belirgin bir şekilde artmasından sonra vatandaşlar parklara, mesire alanlarına akın etti.

01 Mart 2017 Çarşamba 12:03
Havalar ısındı, vatandaş kendini dışarı attı

  Meteoroloji, geçtiğimiz haftalardan itibaren hava sıcaklıklarının artacağını duyurmaya başlamış, aynı zamanda çığ düşmelerine karşı da vatandaşları uyarmıştı. Meteorolojinin belirttiği üzere hava sıcaklıkları belirgin bir şekilde arttı.   

SICAKLIKLAR DEĞİŞMEYECEK
  Meteoroloji son yaptığı açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette; yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer etkili olması beklenen sis ve pus hadiselerinden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” şeklinde ifadelerine yer verdi.

HAVALARIN ISINMASI GÜZEL
  Öte yandan vatandaşlar hava sıcaklıklarının artmasından dolayı mutlu olduklarını, ancak yağışların az olmasından dolayı su sıkıntısı yaşanabileceği için tedirgin olduklarını ifade ettiler. Vatandaşlardan Emre Kargin, “Ben lise öğrencisiyim. Bu havalarda arkadaşlarımızla sık sık dışarı çıkar eğleniriz. Havaların ısınması çok güzel” dedi.

İNŞALLAH YAĞMUR YAĞAR
  Emekli Hakan Demir ise, “Bence havalar çok erken ısındı. Zaten bir su sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sene sıcaklıklar erken geldi ve çok kar da yağmadı. İnşallah bari yağmur yağar. Bizim umudumuz bu yönde. Zaten yağmurun geldiği de söyleniyor ama Allah’ın işini kimse bilmez. Biz de bu sıcak havayı fırsat bilip kendimizi dışarı attık. Gördüğünüz gibi ısınıyoruz” diye konuştu. 

SELAHATTİN BAYRAK
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