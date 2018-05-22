Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
sağanak
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103328
ALTIN
193.004
DOLAR
4.6425
STERLİN
6.2429
EURO
5.4711

Hava yağmurlu olacak      

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sağanak yağış uyarısı geldi. 

Hava yağmurlu olacak      

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sağanak yağış uyarısı geldi. 

22 Mayıs 2018 Salı 10:05
Hava yağmurlu olacak      

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 2 ile 3 derece azalması beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istendi.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHavaYağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arguvan'da çevre düzenleme çalışmaları
Arguvan'da çevre düzenleme çalışmaları
Tahtalı Hamam Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Tahtalı Hamam Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Sabah Yazarlar Kulübü Malatya'da
Sabah Yazarlar Kulübü Malatya'da

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim