22 Kasım 2017 Çarşamba

Hava yağmurlu, durakların faydası yok!

Otobüs duraklarının küçük olduğunu ileri süren vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdiler. Yağmurlu havalarda otobüs duraklarının faydası olmadığını ileri süren vatandaşlar, durakların kaldırılıp, yerine eskiden olduğu gibi büyük durakların konulmasını istediler.

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:37
Hava yağmurlu, durakların faydası yok!

  Malatya’nın birçok mahallesinde geçtiğimiz yıllarda yapılan otobüs durakları vatandaşları yağmurlu havalarda mağdur ediyor. Durakların küçük olması dolayısıyla hem yağmurlu hem de karlı havalarda vatandaşları sıkıntıya sokan duraklara vatandaşlar tepki gösteriyor.

Önceki otobüs duraklarının hem büyük olduğunu hem de yağmura ve kara karşı vatandaşları koruduğunu ifade eden Zeynal Korkmaz isimli vatandaş, ilgililerin buna bir önlem almasını gerektiğini söyledi.

DURAKLARA 3 KİŞİ OTURAMIYOR
  Duraklarda vatandaşların şemsiyelerle beklediklerini öne süren Korkmaz, “Geçtiğimiz yıllarda bizlere hizmet veren otobüs durakları büyük olduğu için, yağmurda ve yaşta bizler ıslanmıyorduk. Sonra büyük olan duraklarımızı kaldırıp yerine bu küçük olan durakları koydular. Duraklara 3 kişi oturamıyor. İnsanlar yağmurlu havalarda durakta şemsiyeyle bekliyor. Çevreyi güzelleştirmek adına belki bunlar kondu ama kusura bakmasınlar insanları mağdur eden bu durakları ben kabul etmiyorum” diye konuştu.

BU DURAKLAR NEDEN YAPILDI?
  Durakta ıslanmak istemediğini belirten Remziye Özkan isimli vatandaş ise, “Durakta, otobüsler de oyuncak gibi. Ne durağa ne de otobüslere sığabiliyoruz. Bugün yağmur yağdı ve bütün yağmur durakların içine yağdı. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar o kadar yağmuru yedi. Bu duraklar neden yapıldı? yapılmasaydı. Nasıl olsa bütün yağmur ve kar sırtımızdan geçiyor. Bizler önceden olduğu gibi büyük olan durakların tekrar konulmasını istiyoruz” dedi.











MUTLU SARIGÜL
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