Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Elazığ ve Malatya'da çok bulutlu, Adıyaman'da yağmurlu, Çelikhan, Sincik ilçelerinde karla karışık yağmurlu, Bingöl ile Tunceli'de ise öğleden sonra hafif kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

4 ilde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği aktaran merkez, Bingöl'de ise sıcaklıkların 2-4 derece arasında düşeceği ve rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.

HABER MERKEZİ