13 Ocak 2018 Cumartesi

Hava sıcaklığında değişiklik olmayacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Tunceli ve Bingöl için kar ile karla karışık yağmur uyarısında bulundu, Malatya’da ise hava durumunda önemli bir değişikliğin olmayacağını bildirdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:12
Hava sıcaklığında değişiklik olmayacak

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Elazığ ve Malatya'da çok bulutlu, Adıyaman'da yağmurlu, Çelikhan, Sincik ilçelerinde karla karışık yağmurlu, Bingöl ile Tunceli'de ise öğleden sonra hafif kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

4 ilde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği aktaran merkez, Bingöl'de ise sıcaklıkların 2-4 derece arasında düşeceği ve rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahHAVA DURUMU

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