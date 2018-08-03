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Hava nasıl olacak?

Malatya’da hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Hava nasıl olacak?

Malatya’da hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:39
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman açık ve az bulutlu; Tunceli ve Bingöl parçalı çok bulutlu lokal olarak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 03.08.2018 13:21
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MeteorolojiElazığSıcaklıkMalatyaHAVA DURUMU
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