Hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman açık ve az bulutlu; Tunceli ve Bingöl parçalı çok bulutlu lokal olarak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında.