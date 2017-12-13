Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin edilmekte. Gündüz sıcaklıklarında 1-3 derecelik artışlar bekleniyor. Lokal olarak sis ve pus ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

MALATYA GENELİNDE HAVA DURUMU

“Malatya merkez, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 8; Akçadağ, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Arapgir, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Arguvan, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 8; Battalgazi, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Darende, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 7; Doğanşehir, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Doğanyol, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Hekimhan, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 8; Kale, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 7; Kuluncak, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 6; Pütürge, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Yazıhan, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Yeşilyurt, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 7.”

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