13 Aralık 2017 Çarşamba

Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’ya sis ve pus uyarısı yaptı. Hava sıcaklığında ise 1-2 derece artış bekleniyor.

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:32
Hava durumu nasıl olacak?

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin edilmekte. Gündüz sıcaklıklarında 1-3 derecelik artışlar bekleniyor. Lokal olarak sis ve pus ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

MALATYA GENELİNDE HAVA DURUMU
  “Malatya merkez, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 8;  Akçadağ, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Arapgir, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Arguvan, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 8;  Battalgazi, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Darende, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 7; Doğanşehir, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Doğanyol, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Hekimhan, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus       8; Kale, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 7; Kuluncak, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 6; Pütürge, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Yazıhan, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 9; Yeşilyurt, az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde sis/pus 7.” 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahHAVA DURUMU

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