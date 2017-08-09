09 Ağustos 2017 Çarşamba

Hava daha da sıcak olacak!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde olacağını bildirdi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:39
Hava daha da sıcak olacak!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar kuzeybatılı yönünden hafif, yer yer orta kuvvette esecek" denildi.

Meteoroloji; yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkat etmeleri uyarısında bulundu. 

İHA
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