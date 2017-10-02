Malatya şehiriçi minibüsler için uygulanmaya konan kamera sistemi büyük bir oranda problemleri de azalttı. Ne kadar pahalıya mal olsa da bir oto kontrol görevi üstelenen kamera sistemi hakkında konuşan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, önemli açıklamalarda bulundu.

Kamera sisteminin minibüsçü esnaflara maddi olarak büyük bir yük getirdiğini ifade eden Başkan İnce, kamera sistemin pahalı ve minibüsçüler için yeni bir sitem olduğunu söyledi.

ŞOFÖRLER VE YOLCULAR KENDİLERİNE ÇEKİDÜZEN VERDİ

Kamera sistemiyle birlikte gayrimeşru işlerde bir azalma olduğunu dile getiren Başkan İnce, “Ama esnaflarımız sağ olsunlar bu siteme geçiş sağladılar. Sadece Malatya değil Türkiye’deki tüm minibüsler kameralı sisteme geçiş sağladılar. Ama kamera taktıktan sonra minibüslerde yaşadığımız gayrimeşru işlerde yüzde 90 azalma oldu. Sanki 24 saat polis, jandarma bizi takip ediyormuş gibi kamera sistemi bir oto kontrol sağladı. Şoförlerimiz, yolcularımız bu anlamda kendilerine bir çekidüzen vermek zorunda kaldı. Çünkü bu sistemle minibüslerde yaşanan her şey 24 saat kayıt altında. Eğer bir sıkıntı, problem olduğu zaman problem olan saatler, bizim onayımızdan sonra Emniyet Müdürlüğü tarafından görüntü alınıyor. Çünkü özel hayatın gizliliği, anayasanın ihlali söz konusu olur” şeklinde konuştu.

HATA SIFIR OLUYOR

Malatya’da hizmet veren minibüsçü esnaflarının Türkiye geneline bakıldığında örnek bir taşımacılık yaptığını ifade eden Başkan İnce, şunları söyledi:

“Kamera sistemi gerçekten bir oto kontrol sağladı. Şu andaki minibüslerimizde sıfır hata oluyor diyebilirim. Gerçekten şoförlerimiz, yolcularımız sorunsuz çalışıyor. Hatta kameralar takıldıktan sonra bizler 6-7 kazaya karıştık. Eğer kamera kayıt sistemimiz olmasaydı, haklıyken haksız duruma düşecektik. Kamera sistemi minibüs şoförlerimizin haklı olduğunu ispat etti. Ben bu bağlamda şoför esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Çoğu zaman bizler de kameraları takip ediyoruz. Araçlarımızı sık sık denetliyoruz. Malatya’daki minibüsçü esnafımız Türkiye’de örnek bir taşımacılık yapıyor. Şu an belediye otobüsleriyle kıyaslarsak yolcu taşıma oranı yüzde 50 diyebiliriz. Çünkü bizler aslında en değerli varlık olan insanları taşıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız Malatya’daki minibüsleri tercih etmekte. Biz de hizmet kalitemizi her geçen gün artırarak vatandaşlarımıza daha güzel ve konforlu hizmet verebilmek için gerek hat sahiplerimizle gerek şoförlerimizle oda olarak istişare halinde çalışıyoruz.”

















MUTLU SARIGÜL