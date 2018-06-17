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Hastaneler, bayramın üçüncü günüde hizmette

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, bayram boyunca hastanelerde kesintisiz hizmetin devam edeceğini açıklamıştı. Bayramın son günü (bugün) de hastaneler hizmet vermeye devam ediyor.

Hastaneler, bayramın üçüncü günüde hizmette

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, bayram boyunca hastanelerde kesintisiz hizmetin devam edeceğini açıklamıştı. Bayramın son günü (bugün) de hastaneler hizmet vermeye devam ediyor.

17 Haziran 2018 Pazar 13:41
Hastaneler, bayramın üçüncü günüde hizmette

Ramazan Bayramı’na bir gün kala Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, bayram hazırlıklarını açıklamıştı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bayram boyunca acil servislerinde 3'ü acil tıp uzmanı, 6'sı pratisyen hekim olmak üzere günde toplam 9 tane hekim ile kesintisiz acil hizmeti verileceklerini ifade eden Doç. Dr. Bentli, hastaneye bağlı Battalgazi ve Pütürge semt polikliniklerinde de birer hekimin acil hastalara kesintisiz hizmet edeceğini söyledi.

ÇALIŞMALAR BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Doç. Dr. Bentli, “Beydağı Kampusu’nda ise her gün 3 pratisyen, 1 çocuk hastalıkları uzmanı olmak üzere toplam 4 hekimimizle çocuk acil hastalara, 2 kadın doğum uzmanı ile de acil kadın doğum hizmeti verilecektir. Beydağı Kampus ameliyathane ve yeni doğan, yoğun bakım ünitesinde ve merkez kampus ameliyathane ile yoğun bakım ünitelerinde de uzman hekimler ve diğer sağlık çalışanlarımızla kesintisiz hizmetimiz devam edilecektir” şeklinde konuştu.

NÖBETÇİ HEKİMLER GÖREVLENDİRİLDİ

 Bentli, “Tüm servislerimizde yatan hastalar için ilgili personel ve nöbetçi hekimler görevlendirilmiştir. Yine hastanemizde acil durumlar ve yatan hastalarımız için tüm branşlardaki hekimlerimiz gerek branş nöbeti gerekse icap nöbeti şeklinde görevlendirilmişlerdir. Görüntüleme hizmetleri biriminde de yatan ve acil hastalar için kesintisiz hizmetler devam edecektir. Diyaliz ünitemizde de bayram boyunca hastalarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir. Acil laboratuar ve kan merkezinde de bayram boyunca hizmet verilecektir” diye konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaRecep BentliHİZMETBayram
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