Hassasiyet göstermeliyiz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve partinin il yönetim üyeleri dün Baro Başkanı Enver Han’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular. Ziyarette ilk konuşmayı CHP İl Başkanı Enver Kiraz yaptı.

Teşkilat üyeleriyle birlikte Malatya Baro Başkanı Enver Han’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kiraz, Başkan Enver Han’ın 3 dönem üst üste ve her dönem de başarı grafiğini yükselterek Malatya Barosu’nun başına seçilmesiyle önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENİYOR

Baro Başkanı Enver Han’a başarılar dileyen Başkan Kiraz, “Baro andına önemli işler yaptığı görülüyor. Malatya’da hukukun tescil edilmesi noktasında da önemli roller üstleniyor. Bu anlamda kendisine ve yönetimine başarılar diliyoruz. Barolar, hukukun üstünlüğü noktasında önemli sacayaklarından birisi. Her zaman ifade ediyoruz, hukuk hepimize lazım olan ve günü geldiğinde hepimizin ihtiyaç önemli konulardan bir tanesi. Hukukun tesis edilmesi noktasında hepimizin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Biz de CHP olarak, savunduğumuz önemli değerlerlerden bir tanesi elbette ki hukuk ve yargının üstünlüğüdür. Ülkeyi yöneten, sorumluluk sahibi olan kişilerin yargının verdiği kararları tanımama gibi bir hak ve yetkisinin olmaması gerekiyor. Son dönemde siyasi damganın hissi bile ülkede rahatsızlık yaratıyor ” şeklinde konuştu.

SİYASİ PARTİLER ÖZGÜRCE SİYASET YAPMALILAR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Malatya Baro Başkanı Enver Han ise, “Enver Kiraz, Malatya siyasetinin önemli bir aktörüdür. Siyasi partiler olabildiğince siyasi faaliyetleri sürdürmeliler. Siyasi partiler özgürce siyaset yapmalılar. Siyaset çünkü çözüm yeridir. Barolar, hukukun üstünlüğü ilkesini savunan, bunun bir anayasal görev ve vazife olarak yüklenmiş yargı kurumuyuz. Avukatlık kanunu avukatlık olarak bizlere hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunma noktasında temel görev vermiştir. Malatya’da 3. dönem baro başkanlığını ifa edeceğim. Malatya’da en hassas noktamız Malatya’da işkencenin, insan hakkı ihlallerinin olmaması. Bunlar bizim olmazsa olmazımızdır. Malatya’da ve Malatya ölçeğinde hukukun üstünlüğü tesisi anlamında biz elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Baro ve avukatlarımız bağımsız yargıyı sonuna kadar savunuyoruz. Biliyoruz ki devletlerin dininin adalet oluğu, adalet üstüne devletlerin var olabileceğini, vatandaşın hakkının, hukukunun savunduğu bilincindeyiz” diye konuştu.