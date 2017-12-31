Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Elazığ, Malatya ve Adıyaman çok bulutlu,aralıklı yağmurlu; Tunceli ve Bingöl çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek.Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte ortalama 4 derece civarında düşmesi gerekmektedir. Rüzgar Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecektir"denildi.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceğini bildiren merkez, buzlanma ve don olayı beklenmesinden dolayı dikkatli olunması gerektiğini aktararak uyardı.



İHA