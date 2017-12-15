15 Aralık 2017 Cuma

Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

HASARLI KAYISI!

TARSİM, 2017 yılında 300 bin hasar dosyası işlemi yaptı. Bu dosyaların çoğunluğunun dolu kaynaklı hasarları içerdiği belirtilirken, doludan en çok hasar gören illerin başında Malatya geldi. En çok hasar gören ürün ise kayısı oldu.

15 Aralık 2017 Cuma 11:37
HASARLI KAYISI!

  Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, 2017 yılında üreticilerin ödediği 736 milyon liralık prim karşılığında, üreticilere 850 milyon lira tazminat ödendiği bildirildi. 

2017 yılında 1.6 milyon adet tarım sigortası poliçesi düzenlenerek, 23 milyon dekar alan ve 1.8 milyon arılı kovan sigortalandı. Bugün itibarıyla toplam 1.6 milyar liralık prim toplandı, 29 milyar liralık tarımsal değere teminat verildi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 50 artışla 2.4 milyonu buldu. 

EN ÇOK HASAR GÖREN ÜRÜNLER
  Sistem çerçevesinde 300 bin hasar dosyası işlem görürken, bu dosyaların büyük bir çoğunluğunu dolu kaynaklı hasarlar oluşturdu. Bu yıl en çok hasar gören iller Malatya, Manisa, Giresun, Konya ve Mersin; en çok hasar ihbarı alınan ürünler ise kayısı, buğday, fındık, üzüm, elma ve ayçiçeği oldu. 

Faaliyetlere başlanan 2006 yılından bugüne kadar tüm tarım sigortası branşlarında 9 milyon poliçe üretildi ve toplam prim 6.5 milyar TL’yi buldu. Sigortalı alan 135 milyon dekara, sigortalı üretici veya işletme 2.4 milyona, büyükbaş ve küçükbaş hayvan 8.7 milyona, sigortalı arılı kovan 6.7 milyona, üreticilere ödenen tazminat tutarı 4 milyar TL’ye ve sigortalanan varlık bedeli ise 123 milyar TL’ye ulaştı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahTarsimHASARLI KAYISI

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