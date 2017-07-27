TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu dün Malatya’da çeşitli riskler nedeniyle hasar gören kayısıyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. TARSİM’in toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasına TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu’nun yanında Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karakurt ve Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan da katıldı.

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, tarımın iklim değişikliğinden en çok etkilenen alan olduğunu ifade ederek, fizyolojik döküm konusunu gündeme getirdi.

DON HADİSESİNDEN FARKLI BİR OLAY

Fizyolojik dökümün ne olduğunu ne olduğunu açıklayan Satoğlu, “Daha önceki yıllarda da yaşanan olaylardı ama bu kadar yoğun yaşanmış bir olay değildi. Bu yıl sıcaklık farklarından dolayı espri konusu olan ağaçlardaki stres konusu. Ağaç kendini korumaya alıp da üzerindeki meyveyi veya çiçeği atma yoluna gitmesi, fizyolojik stresten kaynaklı. Bu çok öngörülen bir şey değildi ve teminat kapsamında olmayan bir şeydi. Don hadisesinden farklı bir olay. Don eksi dereceden sonra ağacın, çiçeğin ve meyvenin zarar görmesiyle oluşuyor. Fizyolojik döküm öyle değil. Böyle olunca birtakım üreticilerimizin serzenişleri oldu. TARSİM’i şöyle değerlendirmek lazım. TARSİM bir sigorta sistemi. Ve ortada bir poliçe, kontrat, anlaşma ve sözleşme var. TARSİM bu anlaşma ve sözleşmede yazılan her şeye bağlı. Orada verilmiş olan teminatlar neyse onları vermekle yükümlü. Olmayanları ise önümüzdeki dönem için belki alınabiliyorsa, gerekli çalışmaları yaparak teminat kapsamını genişletmekle yükümlü” ifadelerini kullandı.

MALATYA’DA BU YIL OLUŞAN SIKINTIYI GÖRÜYORUZ

Malatya’da ödeyecekleri hasar miktarını da dile getiren Satoğlu, şunları kaydetti:

“Bu yıl buğdayda kuraklık teminatını vermeye başladık. Verim sigortası yapmaya başladık. Bunu ileriki yıllarda genişleterek devam edeceğiz. Daha geniş kapsamlı verim sigortasına sistem dönüşmüş olacak. İleride bu verim sigortasına geçiş yaptığımızda tartışma konusu olan şeylerin hemen hemen tamamı çözülmüş olacak. Tarım sigortacılığında bir anda sistemleri değiştirmek mümkün olmuyor. Belli verilerin oluşması gerekiyor. Verim denilen olay çok kapsamlı. Biz buna ilk adımı buğdayla attık ama ileriki yıllarda bu genişleyerek devam edecek. Buna geçildiğinde risk bazlı tartışmalar ortadan kalkmış olacak. Malatya’da bu yıl oluşan sıkıntıyı da görüyoruz. Şu da bir gerçek. Bu yıl fizyolojik dökümle ilgili bazı tespitlerimizin olmasına rağmen Malatya’da bu yıl yine ödeyeceğimiz hasar miktarı 120 milyon liranın üzerinde. Ödemelere de başlayacağız. Bu anlamda üreticimiz mağdur olmaz. Yani fizyolojik dökümden dolayı hiç hasar olmayan dosya adeti 823. Malatya’da 32 bin hasar ihbarı vardı. 22 bin poliçe var. Onun dışında kalanlarda zaten hasar tespitleri yapıldı. Bu yıl 120 milyonun üzerinde hasar ödemesi yapıyoruz. Ödemeleri çok hızlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. En geç 1 ay içerisinde tüm hasar ödemelerini tamamlamayı planlıyoruz.”

ELEŞTİRİLER ASLINDA SİSTEMİ YARALIYOR

TARSİM olarak Malatya’da iyi bir hizmet yaptıklarını düşündüğünü söyleyen Satoğlu, “Malatya’da son 10 yılda yani TARSİM sistemi kurulduğundan bu yana kayısıya ödediğimiz hasar miktarı 550 milyon lira. Üreticimizden sisteme aktarılan prim tutarı ise 240 milyon lira civarında. Yani TARSİM Malatya üreticisinden toplamda 240 milyon civarında almış, bunun karşılığında 550 milyon lira ödemiş. Burada TARSİM’in ödemeden kaçınması gibi zaman zaman algılar da oluşuyor bu da aslında bizi de üzüyor. Bu tür eleştiriler aslında sistemi yaralıyor. Üreticiyi destekleme, üreticinin yanında olma gibi bir vizyonumuz var, biz bunu sitem içerisinde yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ve Malatya’da gerçekten TARSİM olarak iyi bir hizmet yaptığımızı ve iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Zaman zaman hatalar olur. Hasar tespitleriyle ilgili bireysel olarak hatalar yapılmış olabilir ama genele baktığımızda bire iki oranında Malatya’nın sonuçları var” şeklinde konuştu.

EKSPERLER ZİRAAT MÜHENDİSİ

“TARSİM ticari amacı olan bir kurum değil. Kar amacı yok” diyen Satoğlu, eksperlerle ilgili eleştirilere de açıklık getirdi. Satoğlu, “TARSİM üreticimizin ekonomik faaliyetini sürdürebilmesi için üreticimize katkı sunmak için kurulmuş olan bir yapı. Dolayısıyla TARSİM’in tespit edilen ve poliçe üzerindeki hasar tutarlarıyla ilgili bir inisiyatifi olamaz. Sistemde tamamen ne gerekiyorsa adil bir şekilde TARSİM olarak bu hizmeti yerine getirmeye gayret ediyoruz. Temel hedefimiz bu. Eksperlerle ilgili de zaman zaman konular da gündeme geliyor. Malatya dışından gelen eksperlerin tecrübeleriyle ilgili. 32 bin tane bu yıl hasar işleminden bahsettik. Sadece Malatya eksperlerimizle bunun altından kalkmamız mümkün değil. Böyle bir şey olamaz çünkü ihbar gelir gelmez birkaç gün içerisinde eksperin gidip görmesi, tespit gerekiyor. Hasar ihbarı geldiği zaman bunu sadece Malatya içerisindeki eksperlerle 1-2 gün içerisinde tamamlamak mümkün değil. Bu nedenle diğer şehirlerden de eksperler gelerek destek oluyorlar. Bu eksperler de ziraat mühendisi. Eksperler tarafsız ve bağımsız kişiler. TARSİM’in maaşlı elemanları değil. Bağımsız kişiler. TARSİM’in onları yönlendirmesi mümkün değil” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL