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Hasanbey Kayısısının büyüklüğü şaşırttı

Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya’da yerli kayısı tezgahlara inmeye başlarken, tür olarak sofrada en fazla tüketilen Hasanbey Kayısısının büyüklüğü ise görenleri şaşırttı. 

Hasanbey Kayısısının büyüklüğü şaşırttı

Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya’da yerli kayısı tezgahlara inmeye başlarken, tür olarak sofrada en fazla tüketilen Hasanbey Kayısısının büyüklüğü ise görenleri şaşırttı. 

05 Haziran 2018 Salı 12:45
Hasanbey Kayısısının büyüklüğü şaşırttı

Bu sene havaların yağışlı geçmesi kayısıda hasat dönemini geciktirirken, bu durum sofralık kayısı çeşidi hasanbeye yaradı. 
Kale ilçesinde toplanan ilk mahsuller pazarcı tezgahlarını doldurmaya başladı. Bir pazarcının tezgahındaki hasanbey kayısılarının büyüklüğü ise görenleri şaşırttı. Neredeyse elma büyüklüğündeki kayısılara vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, pazarcılar ise fiyatların daha da düşeceğini ifade etti. 

“Bir hafta oldu tezgaha ineli” 
Pazarcı esnafı Mustafa Kayaalp, yerli kayısının 1 haftadır tezgahlara indiğini söyledi. Yağışların kayısıyı geciktirdiğini kaydeden Kayaalp, “Bir hafta oldu tezgaha ineli. Bu kayısı Kale'nin Baskil bölgesinden geldi. İşte oralar 15-20 gün erken oluyor. Malatya'dan çıktığına kimse inanmıyor halen. Çünkü bazı bölgelerde her yer çağla ama bu kayısının tadı çok güzel. Yoğun yağış bir hafta geciktirdi kayısıyı. Biraz çil var, yoksa parlaklığı ve büyüklüğü çok iyi derecede. Fiyatı 7 liraydı, sonra 6 oldu, şimdi 5 lira” dedi. 

“İlgi çok yoğun, satışlarımız iyi gidiyor” 
Turgut Karadağ isimli pazarcı esnafı ise yoğun yağıştan dolayı kayısıda çil oluştuğunu belirterek, şunları söyledi: 
“Malatya kirazı ve kayısısı tezgahlara indi. İkisine de ilgi çok yoğun, satışlarımız iyi gidiyor. Fiyatı da güzel aslında, iyi durumda gittikçe fiyatı da 3-4 liraya kadar düşebilir. Bunun cinsine beyaz aşı diyorlar. Bizim tezgahımıza henüz hasanbey gelmedi, bu mayhoş olanı. Bu sene yağmur yağdı dolu vurdu, öyle temiz kayısı pek çok fazla bulunmaz.” 

“Seyrek tutmuş ve bu kadar büyümüş” 
Tezgahında hasanbey kayısı bulunduran Mahmut Mutlu ise bu sene kayısının oldukça iri olduğunu ifade etti. Seyrek tutan yerlerde kayısının büyük olduğunu söyleyen Mutlu, “Kayısı dönemi başladı, turfanda başladı. Sofralık hasanbey kayısımız geldi. Hasanbey'in ilk kırım kayısısı geldi. Kayısımız seyrek tutmuş ve bu kadar büyümüş. Tabi bu büyülük yerine göre değişiyor. Bazı yerler sık olur. Sık tuttu mu ufak olur. Ama dediğimiz gibi seyrek olursa meyvemiz büyük olur. Bu sene yağış oldu, bazı yerleri dolu vurdu ve çil meydana geldi. Ama bu kayısımız çok kalitelidir. Kayısıya rağbet çok var. Millet yavaş yavaş dışarıya göndermeye başladı. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak” şeklinde konuştu. 

“Dünyada bir numaradır Malatya kayısısı” 
Mutlu, Malatya’nın kayısısının özelliğinin dünyanın hiçbir yerinde bulunamayacağını da belirterek, “10-12 tane bir kiloya denk geliyor. Bu kayısı bu şekilde kalır ama şirelenir. Ama biz bunu olgun koparırsak dayanmaz yola, bu kutuyla gittiği için hava almadığı için gidene kadar tatlanır ve renklenir. Malatya'nın kayısının özelliği budur. Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın. Başka memleketimizde de yetiştiren vardır ama ne bu tadı verir, ne de bu kaliteyi verir. Dünyada bir numaradır Malatya kayısısı. Malatya milleti alışkın ama dışarıdan birisi geldi mi şaşırıyor” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayısıHasanbey
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