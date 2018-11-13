Hasan Göğüs AK Parti'den aday adayı

Göğüs, "Çok değerli Malatyalı ve Battalgazili kardeşlerim önce rabbime hamdediyorum ki bizi insan olarak yarattı. Sizler bir mesaj ile buraları doldurdunuz;size çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli kardeşlerim bir mesaj ile burayı doldurmanız beni çok duygulandırdı.

Bu millet15 Temmuz'da olduğu gibi bir mesaj ile bu meydanları doldurabiliyor. Bu millet beraberlik ve birlik içerisinde 16 yıldır Ak Parti'yi ayakta tuttu ve tutabiliyor ve bunun için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Değerli, kardeşlerim yüzde 70 Malatyalı hemşerilerimin yaptığı gibiMalatya yüzde 70 ile AK Parti'yi iktidaragetiriyor. Bende sizler gibi AK Parti için bir nefer olarak çalıştım. Sonra 2009 yılında il genel meclisi üyesi olarak seçildim ve 5 yıl boyunca İl Genel Meclisindeözellikle kırsal kesime hizmet ettim, daha sonra 2014 yılında Malatya'nınbüyükşehir olmasında sonra Battalgazi meclis üyesi ve aynı zamanda büyükşehirde meclis üyesi seçildim.5 yıldır encümen üyesi olarak görev yapmaktayım. Değerli kardeşlerim ilgenel meclisi sürecinde Malatya ve özellikle Battalgazi'nin kırsal kesimlerini bir bir dolaştım. Onun için Battalgazi'nin kırsal kesiminde hangi problemler var, hangi köy, şimdi mahalle oldu; hangi mahallede neler var, çok iyibiliyorum. Benim 5 yıldır Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığım görev dolayısıyla, Battalgazi'nin hangi mahallesinde, hangi problem var, çok iyi biliyorum. Onun için eğer partimiz,cumhurbaşkanımız, bu onurlu görevi tevdi ederse; bu görevi layığı ile sürdüreceğiz"diye konuştu.

Dürüst olmaya her daim önem verdiklerini belirten Hasan Göğüs,"Değerli kardeşlerim ben kendime hayatım boyunca dürüstlüğü, adaleti, birlik ve beraberliği düstur edindim ve bu saydıklarımdan asla ve asla taviz vermedim bunu sevinerek gururla söylüyorum. Bu vesile ile BattalgaziBelediye Başkanlığına aday adaylığını yapmış bulunmaktayım. Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.