Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ndeki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Ek binası, güçlü teknik alt yapısı, modern cihazları ve alanında uzman hekim kadrosuyla vatandaşlarımıza kaliteli ortamlarda sağlık hizmeti verecek olan hastanemiz değişen yapısıyla bölgemizin sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sunacak” diye konuştu.

“5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLECEK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Cumali Alan, Şantiye Şefi Şahin Çolak ve diğer yetkililerden hastane projesi ve devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ndeki inşaat çalışmalarının yılsonu itibariyle tamamlanacağını ifade eden Başkan Polat, “15 yıllık AK Parti döneminde sağlık alanında devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirilirken, sağlık hizmetleri ülkemizin her köşesine en güzel şekilde ulaşıyor, bu AK Parti’nin farkıdır. Yeşilyurt ilçemizde bu hizmetlerden nasibini alıyor. Hasan Çalık Devlet Hastanemizdeki yenileme ve değişim süreci de bu anlayışın bir parçasıdır. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nin kapasitesinin ve standartlarının genişletilmesiyle ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Başhekim Cumali Alan, şantiye şefimiz ve mühendislerimizle proje üzerine detaylı bir toplantı yaptık, inşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. Bölgemizin ve Malatya’nın sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sağlayacak hastanemizin hem projesini incelediğimizde hem de şantiye alanını gezdiğimizde ne kadar modern bir anlayışla hizmete gireceğini, fiziki yatırımlarla halkımıza daha kaliteli mekânlarda hizmet sunacağını yakından gördük. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek teknik malzemeler ve makinelerin yerleştirilmesinden sonra hastanemiz modern görünümüyle halkımızın hizmetine girecek. Malatya ve Yeşilyurt İlçemiz ek binaları ve yenilenen haliyle çok güzel, geniş, standartları yüksek bir hastaneye kavuşmuş olacak. Gerek doktor sayısının artışı gerekse de modern cihazların temini, hasta odası ve ameliyathane alanlarının genişletilmesi ile beş yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetleri verilecek. Teknik alt yapısı ve modern cihazlarıyla alt yapısı güçlendirilmiş, alanında uzman ve tecrübeli hekim kadrosuyla bölgemizin sağlık anlayışına önemli kazanımlar sağlayacak olan hastanemizi yeniden hizmete sunmuş olacağız. Halkımız başka hastanelere gitmeden buraya gelerek tedavisini çok kaliteli ortamlarda yaptırabilecek” sözlerini kaydetti.

“KAMU HİZMETLERİNİ DE YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Polat konuşmasının sonunda, “İlçemizi bütün alanlarda büyütmek, genişletmek, halkımızın layık olduğu nitelikli hizmetlerin gelmesini sağlamak adına yerel hizmetlerimizi yaparken kamu hizmetlerinin de süreçlerini yakından takip ediyoruz. Hasan Çalık Devlet Hastanemizin ek bina, yenileme ve değişim sürecinde ruhsatlandırma, çekme mesafesi ve diğer imarla ilgili süreçlerinde Başhekim Cumali Alan ile birlikte yoğun bir şekilde çalıştık, elimizden gelen desteği verdik. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’a, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı’ya çok teşekkür ediyorum. Hastanenin ihalesi süreci 2018 yılı mayıs ayında tamamlanacak, ancak inşaat çalışmalarının yılsonu itibariyle tamamlanmasını bekliyoruz. Hastanemizin en güzel şekilde hizmete girmesi için bugüne kadar emek sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ