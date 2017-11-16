Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü, Malatya İli Has Tülübaş (Psephellus Brevifimbriatus) Tür Eylem Planı Çalıştayı dün gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen çalıştaya, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Doğa Koruma Milli Parkalar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Proje Uzmanı Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Bilal Şahin, İnönü Üniversitesi Biyoloji Bölü Araştırma Görevlisi Dr. Şükrü Karakuş, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Doğa Koruma Milli Parkalar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç yaptı.

Biyolojik çeşitliliğin bir ülkenin biyolojik zenginliği olduğunu dile getiren Koç, Türkiye’nin hem tür hem genetik hem de ekosistem açısından zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.

DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKİR

“Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliği pek çok ekolojik, ekonomik, kültürel ve manevi fırsatlar sağlamaktadır” diyen Koç, “Biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla genetik kaynak, tür, habitat ve ekosistem çeşitliliğinin envanterlerinin izlemesi, araştırılması ve devam ettirilmesi gereklidir. Bu çerçevede Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesine 2013 yılında başlanmış, 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Ülkemizdeki bitki ve hayvan taksonlarının envanteri bu proje kapsamında literatür ve arazi tabanlı olarak çıkarılmakta, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik haritası tespit edilmekte ve elde edilen veriler Nuh'un Gemisi veri tabanına yüklenmektedir. Çalışma ile Taksonların endemizm durumu, ekonomik değeri ve tıbbi özelliklerinin de envanteri yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

TÜR KORUMA EYLEM PLANLARI OLUŞTURULDU

Malatya’da has tülübaş tür koruma eylem planının yapıldığını söyleyen Koç, “Ülkemize özgü türlerin belirlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, nesli tehlike altına düşmüş, düşebilecek türlerin korunmasına yönelik eylem planlarını hazırlamak kapsamında Tür Koruma Eylem Planları oluşturulmuştur. Türün doğal yaşama alanında, popülasyonunun sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak, türün yayılış alanı, birey sayısı, çiçeklenme ve tohumlanma dönemini koruma ilkelerini, oluşturulan koruma alanının yönetimini alandaki yerel insan ve hayvan otlatma, faaliyetlerinin ekonomik kültürel ve sosyal boyutlarını içermektedir. Bu kapsamda ilimizde has tülübaş tür koruma eylem planı yapılmıştır” diye konuştu.

35’İ SADECE TÜRKİYE’DE YAŞIYOR

Has Tülübaş Eylem Planı, çalışma aşamaları ve bulgularıyla alakalı sonuçları açıklayan Proje Uzmanı Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Bilal Şahin de, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Sonrasında da türden bahsedeceğim. Türkiye dünyada biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Türkiye 3 farklı kıtanın kesiştiği yerde Afrika, Avrupa, Asya ve Arabistan coğrafyasının çöl bölgesini de ayrı bir yer kabul ederseniz 4 farklı büyük kara parçasının kesiştiği bir yerdeyiz. Bunun etkisi ile ülkemizde farklı şeyler birbirine temas ediyor. Dolayısıyla bu farklı özelliklerin birbirine temas etmesi çok daha karmaşık bir yapıyı oluşturuyor. Ülkemizde bitkisel açıdan baktığımız zaman görüyorsunuz rakamları ve bizim son cildi 2000 yılında basılan bitki türü kitabımız var. Bu eserdeki rakamlara göre konuşuyorum. 2000 yılındaki rakamlara göre yaklaşık 10 bin tür ve tür altı seviyede yabani bitkimiz var. Ve bunların yaklaşık yüzde 35’i endemik yani sadece Türkiye’de yaşayan bitkiler. Dünyada başka hiçbir yerde bulamayacağınız Türkiye dışında olmayan bitkiler.”

RAKAM 4 BİNLERE DOĞRU GİDİYOR

Avrupa’nın tamamında 2 bin 500 kadar endemik bitki olduğunu belirten Doç. Dr. Şahin, “Bütün Avrupa’yı düşünürseniz yetişen bitki sayısı yaklaşık 12 bin. Türkiye Avrupa’nın yaklaşık coğrafik olarak yaklaşık 15’te biri diye biliyorum. Bu kadar küçük olmasına rağmen neredeyse aynı sayıda bitkiye sahip. Endemik açıdan baktığımız zaman bütün Avrupa’nın tamamında 2 bin 500 kadar endemik bitki var. Fakat Türkiye tek başına 3 bin 500 endemik bitki türüne sahip. Bu rakam daha da artıyor. Rakam 4 binlere doğru gidiyor. Ve dolayısıyla endemik sayısı açısından daha zengin tür sayısı açısından da iyi. Dolayısıyla bu bütün dünyada bilim adamlarının Anadolu’ya yönelmesini sağlıyor. Her yıl ortalama 50 civarında yeni tür, yani daha önce hiç tanınmamış ve bilinmeyen, literatürde olmayan türler tanımlanarak literatüre giriyor ve bilim dünyasına tanıtılıyor” şeklinde konuştu.



































MUTLU SARIGÜL