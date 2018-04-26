İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın “10 ay hapisle” cezalandırılmasına hükmetti. Ağbaba’nın adli sicil kaydının temiz oluşu, sosyal ilişkileri, yargılamada gözlemlenen davranışları ve cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini bir arada değerlendirildiğini belirten mahkeme, cezayı 10 ay hapis cezasına düşürdü. Ardından da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

“ÜLKENİN ARAZİLERİ PEŞKEŞ ÇEKİLMESİN' DEDİM”

Mahkeme sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir milletvekiline, Yasin El Kadı gibi tartışmalı bir isme karşı sözde iftira suçlaması ile hapis cezası verilmesi, yargının geldiği içler acısı hali gösteriyor. Benim açıklamalarım bir iddia değil, belgeler üzerine söylenmiş sözlerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ‘El Kaide’ye destek verenler’ listesine girmiş ve ABD Hazine Bakanlığının terörizme destek verenler listesinde yer alan bu şahsa yönelik sözlerime hapis cezası verilmesi ülke yargımız için yeni bir utançtır. Bir milletvekili olarak, rant için bu ülkenin arazilerinin birilerine peşkeş çekilmesine karşı çıkmak benim asli görevimdir. Birileri küresel ve kaynağı belli olmayan sermayeye ülkemizi peşkeş çekmek için sıraya girmiş olabilir, ancak ülkesini seven bir milletvekilinin görevi halk için halkın olanı korumaktır” sözlerini kaydetti.

“AMAÇ, MUHALEFET ETMEMİZİ ENGELLEMEK”

“Sözlerim Birleşmiş Milletler belgeleriyle de ispatlıdır” diyen Ağbaba, “ Mahkemenin vermiş olduğu hapis cezası benim için değil, birilerine yaranmak için karar verenlerin utancıdır. Bu karar muhalefet etmeyi bile fiilen imkansız hale getirmeyi amaçlıyor. Verilen bu hapis cezası beni korkutamaz. Doğru bildiklerimi her ortamda her fırsatta ne pahasına olursa olsun dile getirmekten geri durmayacağım. Kurdukları OHAL rejimi, milletvekillerini hapse atan, onları cezalarla korkutmaya çalışan bir düzen yaratmaya çalışıyor. 24 Haziran’da seçimleri kazandığımızda, insanların ifade ve düşünce özgürlüklerine saygıyı esas alan bir düzeni yaratacağız. Bizim iktidarımızda hiç kimse düşüncelerinden ötürü siyasi cezalarla baskı altına alınmayacak”ifadelerini kullandı. (Bülten)