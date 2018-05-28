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Hanımın Çiftliği'nde iftar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Hanımın Çiftliği'nde iftar programı düzenledi. 

Hanımın Çiftliği'nde iftar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Hanımın Çiftliği'nde iftar programı düzenledi. 

28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:05
Hanımın Çiftliği'nde iftar

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hanımın Çiftliği Merkez Camii avlusunda gerçekleştirilen iftar programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi tarafından çeşitli oyunların sergilendiği iftar programında selamlama konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hanımın Çiftliği'nde ilk defa bir iftar programı gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Polat, “Mahallelerimizde gerçekleştirmiş olduğumuz iftarlarımızın temel mantığı birlik ve beraberliğin pekiştirilmesidir. Ramazan ayı içerisinde ilçe belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız, kurmuş oldukları iftar çadırları ile ihtiyaç sahiplerine, yolda kalmışlara ve imkanı olmayanlara iftar vermekteler. Ancak Büyükşehir Belediyemiz tarafından mahallelerde gerçekleştirilen iftar programları ise 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızın bir araya geldiği, bütün mahallelinin bir arada beraberce iftar ettiği, birlik ve beraberlik iftarlarıdır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiçbir güç bize zarar veremez. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

MEHMET KIROĞLAN

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIftarRamazan
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