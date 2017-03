Türkiye’de bir ilk olan “Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasadaki Değişiklikler” sempozyumu Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dün bir otelin toplantı salonunda düzenlenen ve bugün de devam edecek olan sempozyuma Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Pati Malatya eski Milletvekili Cemal Akın, ilçe belediye başkanları ve 81 ilden sempozyuma katılmak için gelen gençler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Malatya ile ilgili hazırlanan tanıtım ve sempozyumla ilgili videolar izlendi.

YARINLARI İNŞA EDECEĞİZ

Açılış konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptı. Başkan Çakır, gençlerin büyük bir çoğunluğunun ilk defa Malatya’ya geldiğini bildiğini dile getirerek, kısa da olsa Malatya’yı gezdirerek, Malatya’yı tanıtmayı arzu ettiklerini söyledi. Malatya hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Çakır, “Bu organizasyonu 4 ay önce ilan ettik ve 5 bin gencimiz müracaat etti. 5 bin gencimizin içerisinden 500 tane gencimizi ancak ağırlayabildik” dedi. Kayısının başkenti ve huzur kentine hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Türkiye’nin yarınlarını inşa edeceğiz” diye konuştu.

FIRSATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Gençlere güvendiklerini söyleyen Malatya Valisi Mustafa Toprak da, “Şüphesiz ki güçlü Türkiye aydınlık yarınlarımızın emanet edileceği gençlerimizin önüne çıkacağı fırsatları değerlendirilmesi gerekiyor. 81 ilden gençlerimizin çok okuyan, müzakere eden Malatya’da bu sesin tüm millete hep birlikte aktarılması önemlidir” şeklinde konuştu.

PRANGALARDAN KURTULACAĞIZ

Bir konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye önemli bir sürece giriyor. Ve bu süreç 16 Nisan’da sizlerin, milletin vereceği kararla nihayete erecek. ‘Söz de, karar da milletin’ diye yola çıktığımız, milletin hakemliğine başvurduğumuz bu süreç içerisinde, inanıyoruz ki, millet en doğru kararı verecek. Bu anayasa değişikliği elbette ki çok önemli unsurlar içeriyor. Ama o unsurların içerisinde en önemli değişikliklerden birisi de gençlerin önünü açma noktasındaki değişiklik” diye konuştu. Referandumla birlikte yapılacak olan değişiklikler hakkında bilgiler veren Bakan Tüfenkci, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber inşallah hem bürokrasiyi hızlandıracağız hem sistemin çıkartmış olduğu bu arızalardan kurtulmuş olacağız. Deyim yerindeyse ayaklarımıza vurulan prangalardan kurtulup daha hızlanarak, daha hızlı kararlar alarak ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

MESELE YOLDA YÜRÜMEK

Gençlere seslenen Tüfenkci, “Bizler iktidara geldiğimizde gençlerimizin seçme ve seçilme yaşında değişiklik yaptık. Ve bizler iktidarımız boyunca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gençlere hep güvendik. Sizlerle beraber yol yürüdük. Dolayısıyla birilerinin ifade ettiği gibi seçilme yaşının 18 yaşına düşürülmesine asla takılmadık. Sizlere güvenimiz neticesinde, bunu en iyi şekilde temsil edeceğinize hep inandık. Yeter ki sizler iyi yetişin, yeter ki bilgiyle donanın ve yeter ki milletle bağınızı koparmayın. Biz gençlerimizi, kadınlarımızı, yaşlılarımızı, Türkiye’yi oluşturan bütün milleti hep kucakladık, kucaklamaya da devam edeceğiz. Mesele yolda yürümek. İnşallah sizler de, bizler de bu yolda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ALMANYA KRİZİ

2 gün sürecek sempozyumun başarılı geçmesini temenni ederek sözlerine başlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, toplantının sonuçlarının faydalı olmasını umduğunu söyledi. Almanya’nın yaptığı hareketi değerlendiren Bakan Bozdağ, “2 gündür yurtdışındaydım. Önce Strazburg’a gittim. Strazburg’da Avrupa Konseyi Genel Sekreteriyle birebir görüşmem oldu. Arkasından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde hitap yaptım ve komite üyelerinin sorularını cevaplandırdım. Başarılı ve verimli bir toplantı oldu. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanıyla bir araya geldik bir görüşme yaptık. Faydalı bir görüşme oldu. Daha sonra Türk topluluğuyla bir arada olduk. 3 ayrı yerde Türk toplumuna hitap etme, onlarla hasbihal etme, dertleşme fırsatı bulduk. Arkasından da dün itibariyle Almanya’nın Baden-Württemberg eyaleti Gaggenau şehrinde bölgede yaşayan Türk toplumuyla buluşmak üzere hareket edecektik. Zira bölgede yaşan Türk toplumu temsilcilerinin oluşturduğu organizasyon heyeti, Gaggenau Belediyesi’ne toplantı için bildirimde bulunmuş. Yer tutulmuş. Gerekli hazırlıklar yapılmış. Hatta Perşembe gününden bir gün önce Çarşamba günü belediye yetkilisi, polis ve organizasyon adına temsilciler ortak bir tutanağa imza atmışlar. Maalesef toplantıya saatler kala bütün bunları yapan belediyem otopark yetersizliği gibi sudan bir bahane ile Türk toplumuyla buluşmamızı engelleyen bir kararı aldı. Ben buradan soruyorum: o salon yetmiyordu da pazartesinden beri neden gereken uyarıları yapmadınız? Otopark sorunu vardı da neden bir gün önce polisler beraber ortak bir tutanak imzaladınız? Toplantının olacağı ilanlarla belli, kimin katılacağı, kaç kişinin katılacağı belli. Bunun tamamı bilinmektedir. Ama buna rağmen toplantıya saatler kala belediye aldığı bir kararla toplantıyı iptal etti. Çok net bir şekilde görülüyor ki bu belediyeyi de aşan skandal bir karardır. Diplomatik nezakete aykırı bir karardır. Her daim demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, hukukun üstünlüğü diyen ve kendisi dışına ki herkesi demokrasi özürlü, insan haklarına riayet etmemekle suçlayan Almanya ve Almanya yetkilileri Türk toplumunun insan hakları sözleşmesinin evrensel hukukun temel ilkesi olan toplanma hakkını ihlal etmiştir. Toplanma hakkına engel olmuştur. İnsan haklarının, hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisi ifade hürriyetidir” diye konuştu.

ETSENİZ NE YAZAR ETMESENİZ NE YAZAR!

Bakan Bozdağ, sözlerinin devamında özetle şunları söyledi:

“Türk toplumunun çağırdığı bir hatibin kendisini demokratik bir ülkede özgürce ifade debimle hakkı vardır, bu hak hem Almanya Anayasası hem de Türkiye ve Almanya’nın da taraf olduğu insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmıştır. Ama ne oldu, ifade hürriyeti engellendi. Siz hani demokrattınız, hani siz insan hakları dediğiniz zaman onu başımızın üstünde taşıyordunuz. Hani siz ifade hürriyeti diye diye her gün Türkiye’yi suçluyorsunuz. ‘İfade hürriyetine saygı duyun’ diyordunuz. Peki, bu yaptığınız demokrasinin hangi kuralına uyar? İnsan haklarının hangi ilkesiyle uyumludur. İfade hürriyetiyle uzaktan yakından bir alakası var mıdır, yoktur. Teröristlerin her türlü ifade hürriyeti Almanya’da vardır. PKK terör örgütü üyeleri, Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri, DHKP-C Terör Örgütü üyeleri, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar oraya kaçıyor. Türkiye’nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor. Demokrat nasıl olur 15 Temmuz’da Türk milleti bütün dünyaya gösterdi. Demokrasi nasıl müdafaa edilir, Türk milleti gösterdi. Dünyada pek çok demokratik ülke var. Malatya’dan soruyorum hangi ülkenin vatandaşları demokrasisine, hukukuna, milli iradesine, seçilmiş Cumhurbaşkanına, Hükümetine ve Meclisine silahlı hain bir darbe girişimi olduğunda helikopterlere, savaş uçaklarına, tanklara, otomatik silahlara göğsünü gerip demokrasiye ölümüne sahip çıkmıştır? Var mı böyle bir örnek? Türk Milleti hukukun üstünlüğüne, Cumhuriyete, insan haklarına ölümüne sahip çıkmıştır. Peki, Türk milletini takdir ettiler mi, etmediler. Türkiye devletini takdir ettiler mi, etmediler. Etseniz ne yazar etmeseniz ne yazar! Bu millet demokrasisine her şeye rağmen bundan sonrada da sahip çıkmaya devam edecektir.

TÜRK YARGISI ALMAN YARGISINDAN DAHA BAĞIMSIZ

Türkiye’nin adalet bakanının ifade hakkı yok mu? Teröristlerin ifade hakkı var onların hürriyeti var onlara ifade hakkı verilmediği zaman bütün insan haklarına ilişkin örgütler, uluslararası raportörler hepsi açıklama yapıyor. Peki, şimdi var mı konuşan, yok. O zaman mesele ne? O zaman başka şeyler var işin arkasında ama her ne olursa olsun Türkiye yoluna devam edecektir. Türkiye’de yargı bağımsızdır. Milletin yargısıdır. Görevini Anayasa ve kanunlarına uygun vicdani bir kanaatle yerine getirir. Kusura bakmayın Türk yargısı Alman yargısından daha bağımsız ve daha kararsız bir yargıdır. Verilen kararlar hukuki kararlardır. Kimse Türkiye’nin yargısına emir ve talimat veremez, vermesi de mümkün değildir.

DÖNÜP TARİHLERİNE BAKSINLAR

Türkiye’ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlar dönüp kendilerine bakması lazım. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Almanya’daki vatandaşlarına video konferans aracılığı ile hitap etmek istediği zaman buna izin verilmedi. Kandil’deki eli kanlı terörist oradaki taraftarlarına hitap etmek istediği zaman Almanya’nın hukuku ve yöneticileri bunan engel olmadı izin verdi. Nasıl bir demokrasi bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanının konuşmasını engelliyorlar ama bir teröristin konuşmasına engel koymuyorlar. Bunun adına da demokrasi diyorlar. Türkiye’nin Almanya’da alacağı demokrasi dersi yoktur. Dönüp tarihlerine baksınlar. Eski hastalıkların hortladığını görüp bu hastalıkların tedavisi ile uğraşsınlar. Eğer bu hastalıkları tedavi etmezler ise korkarım ki bugün Türkiye’nin adalet bakanını Almanya’da konuşturmayanlar kendi topraklarında kendilerinde konuşamayacak hale gelecekler.

Nerede seçim var Türkiye malzeme. Bu tabi ki Türkiye’nin de bir gücünü gösteriyor. Biz bundan rahatsız değiliz. Ama Türkiye’nin başka ülkelerin iç politikalarının malzemesi haline getirilmesini de doğru görmüyoruz. Bizim istediğimiz şey Türkiye’ye karşı adil, objektif olunması.”

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE’YE İHTİYACIMIZ VAR

16 Nisan’da yapılacak olan referandumdan da bahseden Bakan Bozdağ, “Önümüzdeki günler Türkiye için tarihi günler. Zira 16 Nisan ülkemizde büyük bir dönüşümün kararının verileceği gündür. Herkes buraya odaklandı. Zannetmeyin ki, sadece Türkiye’deki insanlar buraya odaklandı, emin olun başka ülkeler de, başka güçler de buraya odaklandı. İşte Almanya’daki bizim konuşmamızın engellenmesinin arkasında yatan nedenlerden birisi de burada yatıyor. Türkiye bu değişimi yapmasın! Her gün düzmece, videolar, haberler yayınlanıyor. Ve bakın bundan sonra uluslar arası çevrelerden bu anayasa reform sürecini etkilemek için Türkiye’nin aleyhine peş peşe raporlar yayınlanacağını, açıklamalar yapılacağını görüyoruz. Türkiye’de olağanüstü haller ama vatandaşın rutininde bir değişiklik yok. 15 Temmuz öncesi vatandaşın gündelik hayatı nasılsa, 15 Temmuz’dan sonra da aynı şekilde devam etmektedir. Olağanüstü hal, sadece terör örgütleriyle mücadele görev alan devlet yöneticilerine ilan edilmiştir. Olağanüstü şartlardan Türkiye’yi süratle çıkartmak, olağan şartları çok hızlı bir şekilde yeniden tesis etmek için ilan edilmiştir. Ve bu konuda da çalışmalar devam etmektedir, devam edecektir. Bu büyük değişimden çok kişinin ürktüğünü görüyoruz. Çünkü siyasi istikrarı, güçlü iktidarı olan, etkin bir yönetimi olan, hızlı karar alabilen, alınan kararları hızlı uygulayabilen, krizlere dayanıklı, kriz ve kaosları yönetip süratle çözüme kavuşturabilen bir yönetim zayıf Türkiye görmek isteyenleri hayal kırıklığına uğratacaktır. Ama bizim güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Onun için de Türkiye’nin siyasi istikrar, güçlü iktidarla yoluna devam etmesi gerekiyor” sözlerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL