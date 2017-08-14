Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Türk turizminin güçlenmesi amacıyla Hükümetin turizm sektörüne destek verdiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman Focus dergisine verdiği röportaja yönelik eleştiride bulundu.

YABANCILARIN DEĞİL MİLLETİN ALKIŞI ÖNEMLİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Tüfenkci, siyasetçinin yabancılardan değil, milletten alkış alması için çalışması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz turizm gelişsin diye uçak başı 6 bin dolar destek verirken, acentelere, otellere desteği sürdürürken, birileri de Almanya'daki turiste sesleniyor. ‘Aman Türkiye güvenli değil, Nevşehir'e gelmeyin, İstanbul'a gelmeyin’ diyor. Bunun faturasını kim ödeyecek? Bunun faturasını gelmedikleri zaman millete ödetecekler. Hani siz milletten yanaydınız. Almanya'nın dolmuşuna binerek Türkiye'yi kötülediğinde eline ne geçecek. Önemli olan yabancıların sana aferin demesi değil, önemli olan milletin sana aferin demesidir. Millet seni alkışlamıyorsa, yabancıların alkışlamasının bir anlamı yok."

YÜZDE 5 BÜYÜME

Darbe girişiminin ardından Hükümetin aldığı doğru kararların olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren Tüfenkci, "2016'da Hükümetimiz yerinde ve doğru tedbirler aldı. Bu tedbirler ülkemizin badireleri kısa sürede atlatmasına vesile oldu. 2017'ye güçlü bir başlangıç yaptık, yüzde 5 büyüme performansını yakaladık" diye konuştu.

EKONOMİYE GÜVEN ARTTI

Bakan Tüfenkci, sözlerini devamında şu ifadeleri kaydetti:

"Biz her yıl yüzde 5'in üzerinde büyümek zorundayız, çünkü her yıl bir milyon gencimize iş bulmak zorundayız. İhracatımız artıyor. Temmuz ayında yüzde 27,8 artışla 12 milyar 700 milyon doları yakaladık. Sanayi ciro endeksi, ekonomiye güven ve hizmet endeksi arttı. Ekonomide sinyaller iyi. Türkiye'de yeni bir borsa kuruyoruz. Ürün İhtisas Borsası, tarım ürünlerinde tıpkı hisse senetlerinde olduğu gibi teminat karşılığı alınan senetlerin borsada işlem yapılmasını, dünyaya açılmasını sağlıyoruz. Kısa sürede faaliyete geçireceğiz ve tarım ürünlerinin değerinde satılmasını sağlamış olacağız."

Tüfenkci konuşmasının ardından, ilçede faaliyet gösteren başarılı şirketlerin temsilcilerine ödüllerini verdi.

HABER MERKEZİ