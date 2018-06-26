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Hangi parti ne kadar oy aldı?

YSK MERAK EDİLENLERİ AÇIKLADI Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Malatya’da seçim sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre AK Parti 4, MHP ve CHP ise 1’er milletvekili çıkardı. Seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi 258 bin 157 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 78 bin 371 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi ise 79 bin 949 oy alabildi.

Hangi parti ne kadar oy aldı?

YSK MERAK EDİLENLERİ AÇIKLADI Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Malatya’da seçim sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre AK Parti 4, MHP ve CHP ise 1’er milletvekili çıkardı. Seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi 258 bin 157 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 78 bin 371 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi ise 79 bin 949 oy alabildi.

26 Haziran 2018 Salı 10:04
Hangi parti ne kadar oy aldı?

24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Malatya genelinde bin 976 sandıktaki oyların sayımları tamamlandı. YSK tarafından açıklanan sonuçlara göre toplam 555 bin 931 seçmenin olduğu kentte 487 bin 120 kişi oy kullandı.

Bunun da 478 bin 643 geçerli oy olarak sayılırken Malatya’da birinci parti 258 bin 157 oy ila Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi 78 bin 371 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi ise 79 bin 949 oy alabildi.

Kentte en çok oy alan dördüncü parti 32 bin 81 oyla HDP olurken, İYİ parti ise 20 bin 464 oy aldı. YSK sonuçlarına göre Hür Dava Partisi bin 618, Vatan Partisi 686 ve Saadet Partisi ise 7 bin 317 oyda kaldı.

477 BİN 273 GEÇERLİ OY

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 477 bin 273 geçerli oyun kullanıldığı açıklandı. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan 330 bin 249 oy ile rakiplerine Malatya’da büyük fark attı. Seçimin iddialı isimlerinden Muharrem İnce ise Malatya’dan 109 bin 528 oy alabildi. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e Malatyalılar 20 bin 958 oy verirken cezaevindeki HPD adayı Selahattin Demirtaş’a ise 10 bin 504 oy çıktı. SP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu 5 bin 481 oy alırken, en düşük oy ise Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’e çıktı. Perinçek’e Malatya’dan yalnızca 553 oy verildi. 

İHA

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