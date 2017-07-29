Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba; CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin ve partililerle birlikte parti il binasında bir basın açıklaması yaptı.

ZAMAN ZAMAN KURŞUN SIKILDI

Basın toplantısında konuşan Ağbaba, “Övünerek söylemek isterim, Adalet Yüryüşü’nün bir parçası, neferi oldum. Zaman zaman taş, slogan atıldı, kaldığımız yerlere hayvan pisliği döküldü, zaman zaman kurşun sıkıldı. Tek verdiğimiz cevap alkıştı, onun dışında hiçbir cevabımız olmadı. Milyonlarca yürek, Maltepe meydanında demokrasi, adalet için attı. Milyonlarca yürek Türkiye’den dünyaya yüzde 50’nin, 60’ın üzerinde demokrasiyi, barışı, birlikte yaşamı savunduğunu gösterdi” dedi.

MİLYONLARCA YÜREK ADALET İÇİN ATTI

Türkiye demokrasi tarihinde ve dünya demokrasi tarihine geçecek bir adalet yürüyüşünü gerçekleştirdiklerini anlatan Veli Ağbaba, “Adalet Yürüyüşü’nü Türkiye ve tüm dünya izledi. Bizim demokrasi tarihimize geçecek ve sadece Türkiye değil, dünya demokrasi tarihine geçecek bir barışçıl eylemi gerçekleştirdik. Bu eylem, adalet yürüyüşünün başlangıcı, önderi, lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dur. ‘Ben yürüyorum’ diye adalet pankartıyla yola çıktı. Ama bu adalet yürüyüşü sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin adalet yürüyüşü değildir. Adalet, hak, hukuk arayan herkesin yürüyüşü, ortak çığlığıdır. Türkiye ve dünya için önemli bir eylemdir. 450 kilometrelik yol, 25 günde her türlü provokasyona, tahrike rağmen tek bir şiddet eyleminin olmadığı, arkasında bir tek pet şişe bırakmayan bir yürüyüş oldu. Övünerek söylemek isterim, o yürüyüşün bir parçası, neferi oldum. Zaman zaman taş, slogan atıldı, kaldığımız yerlere hayvan pisliği döküldü, zaman zaman kurşun sıkıldı. Tek verdiğimiz cevap alkıştı, onun dışında hiçbir cevabımız olmadı. Milyonlarca yürek, Maltepe meydanında demokrasi, adalet için attı. Milyonlarca yürek Türkiye’den dünyaya yüzde 50’nin, 60’ın üzerinde demokrasiyi, barışı, birlikte yaşamı savunduğunu gösterdi. Bu yürüyüş, Türkiye için onurdur. Türkiye, dünyaya Türkiye’nin birden büyük olduğunu gösterdi. Milyonlarca insanın birlikte yaşamı, laikliği, demokrasiyi savunduğunu gösterdi” ifadelerine yer verdi.

“KÜRSÜ HAKKIMIZI KULLANDIK”

Önceki gün Meclisten çıkan İç Tüzük değişikliği ile milletvekilleri konuşmalarının dizayn edilmeye, terbiye edilmeye çalışıldığına dikkat çeken Ağbaba, “İçtüzük eylemi gerçekleştirildi. O eylemi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak yaptık. Kürsü hakkımızı kullandık. İçtüzük değişikliğini şöyle yorumluyoruz: OHAL’le birlikte bir darbe süreci yaşandı. Toplumdaki muhalefet, siyaset Kanun Hükmündeki Kararnamelerle (KHK) dizayn edilmeye, terbiye edilmeye çalışıldı. Bunun Meclisteki ayağı da İç Tüzük değişikliğidir. İç Tüzük değişikliğiyle birlikte milletvekillerinin nerede konuşacağı, ne kadar konuşacağı, kim hakkında konuşacağına karar verilmiştir” ifadelerini savundu.

“BU PARA NEREDE?”

Malatya Büyükşehir Belediyesiyle ilgili olarak geçen yılki Sayıştay konularını hatırlatan Veli Ağbaba, “Sayıştay raporları var. Maalesef burada söylediğimiz sesi kamuoyuna ulaştıramıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden açığa alınmalar olmuş. İhalelerin nasıl yapıldığından kamuoyunun haberi yok. Biz, referandumda ‘pis kokular geliyor’ dedik. Bu kokuların saklanması mümkün değil. Önümüzdeki günlerde bir kısmı daha çıkacak. Hangi ihale kime verilmiş bir açıklasınlar. Belediyeyi yöneten birinci insanın görevden uzaklaştırıldığını öğrendik. Bunlarla ilgili işlemlerin kamuoyunun önünde yapılması gerekiyor. Bu işi bizim vergilerimizle yapıyorsun. Ahmet Çakır seçildiği günden beri belediyeyi yöneten kadro görevden alındı. Referandumda, seçimde ‘bu para nereden geliyor?’ diyorduk, işte paranın kaynağı burası. Bu kokuların bir an önce aydınlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

KANALİZASYON SUYUYLA KAYISI SULANIYOR

Malatya’da bazı bölgelerde kanalizasyon suyuyla kayısı sulandığına dikkat çeken Ağbaba, “Malatya kayısısı, Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi’ni aldı. Bu Malatya açısından önemli, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Evrensel bir belge alındı. Tescil alındı ama Malatya kayısısının kaderi değişmedi. Yaş kayısı 30, 35, 40 kuruşa satıldı. Mazot ve su konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bakana da buradan çağrı yapıyoruz, alan bazlı desteği ver Malatya’ya başka bir şey yapma. Beş yıldan beri takip ediyorum, Malatya’nın sulama sorunu çözülemedi. Hala Çat Barajı sorunu çözülemedi. Hala Malatya, 2017 yılında kanalizasyon suyuyla kayısı suluyor. Malatya’yı buna mahkum edenlere yazıklar olsun” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK