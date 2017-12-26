Başkan Han, “1.ve 2. İnönü Meydan Muharebelerinin Muzaffer Komutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün dava ve silah arkadaşı İsmet İnönü İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında, Cumhuriyetin kurulmasında, Türkiye'nin modern bir ülke olarak gelişip güçlenmesinde ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlemesinde büyük katkılar sağlamıştır. 2. Cumhurbaşkanı ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü'yü ebediyete intikalinin 44. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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