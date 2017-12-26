26 Aralık 2017 Salı

Han’dan, İnönü mesajı

Baro Başkanı Av. Enver Han, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 44'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

26 Aralık 2017 Salı 11:49
Han’dan, İnönü mesajı

Başkan Han, “1.ve 2. İnönü Meydan Muharebelerinin Muzaffer Komutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün dava ve silah arkadaşı İsmet İnönü İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında, Cumhuriyetin kurulmasında, Türkiye'nin  modern bir ülke olarak gelişip güçlenmesinde ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlemesinde büyük katkılar sağlamıştır. 2. Cumhurbaşkanı ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü'yü ebediyete intikalinin 44. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBaro Başkanı Av. Enver Han

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