Hanbay güven tazeledi

Memur Sen Konfederasyonu’na bağlı Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Malatya Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kurulu dün düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen Genel Kurula BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın, MHP Battalgazi İlçe Bakanı Mesut Samanlı, BEM-BİR-SEN Malatya Şubesi eski Başkanı Hanifi Acar, BEM-BİR-SEN Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay, bazı illerin BEM-BİR-SEN şube başkanları, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Malatya Şube Başkanları ve bazı STK temsilcileri katıldı.

Yoklama, açılış ve Divan teşekkül oluşturulup saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra açılış konuşmalarına geçilen Genel Kurul’da ilk açılış konuşmasını BEM-BİR-SEN Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay, 1994 yılında kurulan ve bugün 24 yaşında olan BEM-BİR-SEN'nin 5. Olağan kongresini öncelikle üyelerin teveccühü, delege arkadaşlarının katılımı ve takdiri ile yapmanın sevinci ve gururu içerisinde olduklarını söyledi.

BEM-BİR-SEN KURUMSAL TAMAMLAYAN BİR SENDİKADIR

BEM-BİR-SEN’in şiddet ve şiddet içerikli söylemleri reddettiğini ifade eden Başkan Hanbay, “Türkiye genelinde Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018 Yılı Mayıs Ayı Tespit Tutanağına göre 69 bin 633 üyesi ile marka bir sendika haline gelen BEM-BİR-SEN, ilimiz genelinde 969 üyesiyle Mahalli İdareler İş kolunda yüzde 94 oranında üye kaydederek büyük bir başarı elde etmiştir. BEM BİR-SEN, kuruluşundan bugüne kadar evrensel düşünen, katılımcı demokrasiden yana hakça bölüşümü şiar edinen, sadece ücret sendikacılığı yapmayan, şiddet ve şiddet içerikli söylemleri reddeden ve bu kurallar çerçevesinde sendikacılık yapan, bireysel taleplerin toplumsal talebe dönüştüğü, sosyal sorumluluğunun bilincinde, kurumsal yapısını tamamlamış bir sendikadır” diye konuştu.

EN BÜYÜK DESTEĞİ VERMEKTE

“BEM-BİR-SEN ülkemizi ilgilendiren ulusal ve uluslararası olaylara karşı duyarlı, vatanımızı, bayrağımızı ve milletimizi her şeyin üzerinde tutan 'Yerli ve Milli' bir sivil toplum kuruluşudur” diyen Başkan Hanbay, “BEM-BİR-SEN milli duruşuyla toplumsal barış, birlik ve beraberlik gerektiren tüm konularda her zaman Hakk'ı ve haklıyı savunan bir düşünce yapısıyla, Ülkesine ve değerlerine sahip çıkarak, devletine ve milletine en büyük desteği vermektedir. Ülkemizdeki güven, huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının korunması ve daha da yükseltilmesi için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerekmektedir” dedi.

“BİZ GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ”

Malatya için çok çalışacaklarını belirten Başkan Hanbay, “Biz Mahalli idareler çalışanları olarak, Malatya’mıza ve Malatya Halkımıza hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Ayrıca BEM-BİR-SEN Malatya Şube Yönetim Kurulu Başkanı olarak, üyelerimizin haklarını arama noktasında daha fazla çalışacağımızı ve bu yolda hiç durmadan emek harcayacağımızı, üyelerimizin sosyal ve özlük haklarını sonuna kadar savunacağımızı belirtmek istiyorum. Bu anlamlı günde; BEM-BİR-SEN Ailesi olarak sloganımız ve yol haritamız; biz güçlü bir aileyiz. Önce Biz çalışanlar olarak İşimize sayı duyacağız Malatya’mız için çok çalışacağız, İdarelerimizden de emeğimize ve çalışmamıza saygı duymalarını bekleyeceğiz. Tekrar hepinize Genel Kurulumuza katılımınızdan dolayı teşekkür eder en kalbi duygularımla saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

KONGRELER YENİ BİR SIÇRAYIŞIN BAŞLANGICI

Daha sonra söz alana Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ise, kongrelerin sendikalar için yeni bir sıçrayışın, yeni bir formatlanmanın, yeni bir güncellenmenin bir başlangıcı olduğunu dile getirerek, “Tabiri caizse yeniden enerji depolayarak hedefe doğru çelikleşmiş bir ifadeyle yola koyulmanın yeni bir adımıdır. Bu vesileyle kongrelerin sivil toplum kuruluşları için gerçekten büyük önem taşıyor. Biz Malatya Memur-Sen camiası olarak Malatya’da 11 iş kolumuz, 12 başkanımız ve 16 bin 500’ü aşan üyemizle şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmalarda çok güzel bir birliktelik sergiledik. Bu vesileyle Memur-Sen’e bağlı sendikalarımızın Malatya başkanlarına özellikle fedakâr çalışmaları için şükranlarımı sunmak istiyorum” söylemlerine yer verdi.

BİZİM İÇİN ŞEREFTİR

BEM-BİR-SEN’i buraya kadar getirdiklerini söyleyen BEM-BİR-SEN Malatya Şubesi eski Başkanı M. Hanifi Acar da, “4 kongrenin 4’ünde sizlerle beraber gerçekten sendikayı buraya kadar getirdik. Bugün bayrağı Hüseyin kardeşimize teslim ettik. Allah’a şükürler olsun ki, Hüseyin kardeşimiz teslim aldığı bayrağı bizden daha öteye götürdü. Bu da bizim için şereftir. Ve inşallah bu şerefi layıkıyla devam ettirecektir. 2002 yılında sendika yasası çıktıktan sonra yeniden bir teşkilatlanma gerekiyordu. Ve o gün zorlu günler başladı. Fakat eğer bir hedefiniz, gayeniz varsa hiç yılmayınız. Memur-Sen bu ülkenin bütün renklerini, bütün mezheplerini, bütün ırklarını, bütün vatandaşlarını kucaklayan bir sendika olarak gördük, o gün Memur-Sen’in bayrağı altındaki Mahalli İdareler Sendikası olan BEM-BİR-SEN’in bayrağını elimize aldık” şeklinde konuştu.