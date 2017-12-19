19 Aralık 2017 Salı

Hamsiye hasret kaldık!

Karadeniz’de bugünlerde hamsi avı azalırken, çoğu balıkçı tezgahı da boş kaldı. Hal böyle olunca da Malatya durumdan etkilendi. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nden Malatya'ya gelen balıklar pahalılıkla karşı karşıya geldi.

19 Aralık 2017 Salı 13:02
Hamsiye hasret kaldık!

  Malatya'da yaklaşık 1 ay önce daha ucuza satılan hamsinin giderek fiyatı arttı. Hamsinin kilogram fiyatı bugünlerde ise, 25 TL’ye kadar çıktı. Bazı zamanlarda balık esnafına hiç hamsi gelmediği de oluyor.

KİLOSU 20-25 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ
  Balıkçı esnafı 1 Ocak’tan itibaren Gürcistan ve Rusya’dan gelecek hamsiyi beklerken, hamsinin biraz ucuzlayacağını düşündüklerini söylediler. Balıkçı esnaflardan Ahmet Koru, hamsinin artık bittiğini ve kilosunu 20-25 TL’den sattıklarını söyledi.

Koru, “Hamsinin kilosu 20-25 TL’ye kadar çıktı. Hamsi olmayınca fiyatı yükseldi” diye konuştu.

Bir başka esnaf Hasan Kara da; hamsinin yok denilecek kadar az olduğunu söyleyerek, “Hamsi son 15 günden beri yok denilecek kadar azaldı" dedi.

Öte yandan bazı balıkçı tezgahlarında hamsiye hiç rastlanmadığı da ifade ediliyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahHamsi

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