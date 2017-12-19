Malatya'da yaklaşık 1 ay önce daha ucuza satılan hamsinin giderek fiyatı arttı. Hamsinin kilogram fiyatı bugünlerde ise, 25 TL’ye kadar çıktı. Bazı zamanlarda balık esnafına hiç hamsi gelmediği de oluyor.

KİLOSU 20-25 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Balıkçı esnafı 1 Ocak’tan itibaren Gürcistan ve Rusya’dan gelecek hamsiyi beklerken, hamsinin biraz ucuzlayacağını düşündüklerini söylediler. Balıkçı esnaflardan Ahmet Koru, hamsinin artık bittiğini ve kilosunu 20-25 TL’den sattıklarını söyledi.

Koru, “Hamsinin kilosu 20-25 TL’ye kadar çıktı. Hamsi olmayınca fiyatı yükseldi” diye konuştu.

Bir başka esnaf Hasan Kara da; hamsinin yok denilecek kadar az olduğunu söyleyerek, “Hamsi son 15 günden beri yok denilecek kadar azaldı" dedi.

Öte yandan bazı balıkçı tezgahlarında hamsiye hiç rastlanmadığı da ifade ediliyor.

HABER MERKEZİ