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Halkı sokağa döken kokunun kaynağı...

Malatya’da gece yarısı halkı sokağa döken kokunun nedeni, fırında unutulan pul biberlerin olduğu ortaya çıktı. 

Halkı sokağa döken kokunun kaynağı...

Malatya’da gece yarısı halkı sokağa döken kokunun nedeni, fırında unutulan pul biberlerin olduğu ortaya çıktı. 

09 Kasım 2018 Cuma 17:22
Halkı sokağa döken kokunun kaynağı...

Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Mars Sokakta dün gece yaşanan olayda vatandaşlar yayılan ağır koku nedeniyle kendilerini dışarı atmıştı. Durumun yetkililere bildirilmesi ile olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve doğalgaz ekipleri uzun süre inceleme yapmış ancak kokunun kaynağına ulaşamamıştı. 
Uzun süren incelemelerin ardından ise vatandaşları korkutan kokunun, bir fırında unutulan pul biber olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Nermin İ.’ye ait evde kuruması için fırına bırakılan ve daha sonra fırında unutulan pul biberleri yandı. Durumu fark eden kadın, fırında unutulan ve yanarak kömürleşen pul biberleri evin bahçesine bıraktı. Bu sırada bahçeye bırakılan yanık pul biberlerin kokusu kısa sürede tüm sokağı sardı. 
Nermin İ., ıslak olduğu için pul biberlerin kuruması için fırına koyduğunu ancak bu sırada dalgınlık nedeniyle unuttukları biberlerin yandığını ve sonrasında bahçeye bıraktıklarını söyledi. 

İHA

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