“Kuşak yolları ve Çevreyolu bir an açılırsa Malatya trafiğindeki sorunların bir kısmını çözebiliriz” diyen İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Malatya Şube Başkan Yardımcısı Vehbi Aluçlu, Malatya’daki trafik yoğunluğunun nasıl giderileceğiyle ilgili tavsiyelerine devam etti. BUSABAH gazetesine konuşarak trafik yoğunluğunu nasıl giderileceğini açıklayan Aluçlu, akıllı ışık sisteminden yararlanılabileceğini söyledi.

SÜREYİ UZATMA BİR ALTERNATİF

“Akıllı ışık sistemi var. Trafik akışını sağlayan, hangi aksta daha fazla araç geçiyorsa o akstaki araçların akışını hızlandırmak için yeşil ışık yanma süresini daha uzun tutarak o aksın boşalmasını sağlanmalı” diyen Aluçlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir tarafta 30 araç birikmiş, bir taraf da 3-4 araç birikmiş. Şimdi 30 araç olan akstaki arabaları o kavşaktan boşaltmak için oradaki ışık süremizi 60-65 saniyeye çıkarırsak bu kavşak bir an önce boşalmış olur. Yani süreyi uzatma bir alternatif. Malatya'da toplu taşımaya insanları teşvik edebilirsek, 5 araç sahibinden bir tanesini toplu taşımaya aktarabilirsek bu da trafiğin rahatlamasına bir katkı sağlayacaktır. 5 araç şehir merkezine girmek istiyor, ancak bir ya da iki kişi oluyor. Toplu taşımayı teşvik etme için halka önerilerde bulunmalıyız. Fiyatı düşürürsünüz ve böylece beş kişiden bir kişiyi düşürürsünüz. Ya da toplu taşımaya yollar tahsis ederek (özel yollar tahsis ederek) trafik sıkışmadan gidişini sağlarsak, şehir trafiğine girilmeden kendi yollarında gitmiş olurlar. Yani beş kişiden bir kişiyi toplu taşımaya aktarmak zorundayız. Malatya'da ki halkımız bisiklete çok sıcak bakmıyorlar. Ama bisiklet yolları yaparsanız beş kişiden bir kişinin de bisikletle ulaşımını sağlayabilirseniz bu da etkenler bir tanesi olacaktır. Bunların hepsini topladığınız zaman 3 puan oradan, 3 puan oradan, 5 puan diğer taraftan hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Malatya'nın sıkışmış olan trafiğini belki yüzde 30-40 düzeyinde çözme şansına sahibiz diye düşünüyorum.”

“ALT MERKEZLERİN OLUŞMASI SAĞLANMALI”

Malatya’daki kavşak düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Aluçlu, “Sanayi kavşağına çok basit ve güzel bir çözüm getirildi. Kavşağın bir an önce boşaltılmasını sağlamalıyız. Bunları akıllı ışıklarla yapabiliriz. Vatandaşın 3 ışıkta dönmesini engellememiz gerekiyor. 3 defa aynı ışıkta o aracı beklettiğiniz sürece trafik sıkışmaya başlıyor. Malatya'da ki kavşak düzenlemelerinin hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Kuşak yollarını hızlı bir şekilde açarsak, çevreyolunu Malatya trafiğine kazandırırsak olacak diye düşünüyorum. Şehre araçların girişini engelleyerek verilmesi lazım. Şehirdeki trafik yükünü biraz daha azaltabilmek için şehrin etrafında şehre giden araçları kısıtlayarak şehre vermemiz gerekiyor. Tam merkeze girişlerdeki ve çevredeki bütün ışıklarda araçları 15-20 saniye gibi bekleteceğiz. Merkezdeki araçlar kendi yerlerine yerleştiği zaman bekletilen araçların hareket ettirilmesi gerekiyor. Ayrıca tek merkezli olan Malatya’mızı bir an önce tek merkezlikten kurtarmamız gerekiyor. Bunun için de kamu binalarını özellikle yeni yapılacak binaların tasarımı yapılırken binaları öyle noktalara koymamız gerekiyor ki, oraları alt merkezli olacak şekilde geliştirilmesi lazım. Kamu binalarının yenilerinin değiştirilip ona göre alt merkezlerin oluşması sağlanmalı” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL