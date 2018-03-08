“HALK EKMEK İÇİN İTTİFAK KURDU”

Hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında kurulan komisyon, Şeker Fabrikalarını ziyaret ederek, fabrikada çalışan işçiler, pancar üreticileri ve vatandaşlar ile biraraya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kırklareli, Uşak, Malatya, Kahramanmaraş, Afyon, Niğde, Ankara, Kırşehir, Yozgat ve Burdur Şeker Fabrikaları ziyaretlerinin ardından komisyon üyeleri Tokat Turhal, Amasya Suluova ve Çorum Şeker Fabrikalarını ziyaret ediyor. Heyet sadece satışı yapılacak fabrikaları değil Türkiye genelindeki tüm fabrikaları ziyaret ederek, hazırladıkları raporu Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sunacaklar.Turhal’da düzenlenen kitlesel açıklamada yoğun bir katılımcı kitlesi hazır bulundu.

“ŞEKER VATANDIR, VATAN SATILMAZ”

Burada kalabalık kitleye seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Turhal’da şeker fabrikasının kapısına kilit vurulmasının sadece işçiyi, üreticiyi değil, esnafları da etkileyeceğini belirterek, esnaflara, “Aşını ekmeğini düşünüyorsan, çoluk çocuğunun geleceğini düşünüyorsan özelleştirmeye sen de karşı çıkmalısın” şeklinde seslendi. “Tek sloganımız var:‘Şeker vatandır, vatan satılmaz’ diyerek sözlerini sürdüren Ağbaba, “Bu fabrika kapanırsa esnaf kepenk indirir. Taksici kontak açamaz. Tüm Turhal, namusu gibi, şerefi gibi bu fabrikalara sahip çıkmalıdır. Bir taraftan şeker fabrikaları kapanırken, diğer taraftan kendi koltukları için ittifak kurmuşlar.AKP ile MHP’nin kurduğu ittifakın adı koltuk ittifakıdır.Halk da şeker fabrikaları için ittifak kurdu. Bu meydanda CHP, Saadet Partisi, İyi Partisi, Demokrat Parti, ÖDP burada ittifak kurmuş durumda. Genel Başkanları ne derse desin MHP’liler, AKP’liler var.Bu ittifak ekmek ittifakıdır. Çorum’un, Turhal’ın, Kırşehir’in ekmek ittifakıdır. Bu ittifak vatan ittifakıdır. Gel milliysen şeker fabrikaları için sen de ittifak kur. Kimin milli olup olmadığını gör. Bu ittifakın içinde değilsen kusura bakma yerli de milli de değilsin” ifadelerini kullandı.

“TEKEL SATILDI ET İTHAL, SEKA SATILDI KAĞIT İTHAL”

Şeker Fabrikalarının satışını şeker işçilerinin, pancar üreticilerinin, halkın istemediğini belirten Veli Ağbaba, “Cumhurbaşkanıyla ABD Dışişleri Bakanı gizli görüşme yaptılar. İddiayla söylüyorum. O görüşmede ne PYD, ne Afrin konuşuldu. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konuşuldu. Diğer özelleştirmelerde ne olduysa, Turhal Şeker Fabrikası’nda da o olacak. Et balık satıldı, et ithal, tekel satıldı, sigara ithal, seka satıldı, kağıt ithal. Şimdi de Şeker Fabrikalarını satıp şekeri de ithal etmek istiyorlar”dedi. (Bülten) busabahmalatya.com