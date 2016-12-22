Rejimin ve Rusya’nın yoğun bombardımanı altında kalan ve hayata tutunma mücadelesi veren Halepliler için bir duyarlılık örneği de şehit ve gazi yakınları ile basın mensuplarının ikamet ettiği TOKİ 441 Konutlarından geldi.

İnsanlık dramının yaşandığı Halep’te açlık ve sefaletle mücadele eden Haleplileri unutmayan 441 Konutları Site Yönetimi ve site sakinleri İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin de katkılarıyla ‘Her daireden Sofralarına Bir Çuval Un ve Bir Ekmek de Sen Koy’ kampanyası başlattı.

Kışlık kıyafet de toplanıyor

Yardım kampanyası hakkında bilgiler veren, 441 Konutları Site Yöneticisi Kadir Kandemir, mevsimin kış ve havaların soğuk olması nedeniyle Halepliler için temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra, kışlık ayakkabı, mont, kazak, bere, eldiven ve battaniye de toplayacaklarını ifade ederek, toplanan yardımları bizzat kendilerinin Haleplilere ulaştıracağını söyledi.

Yardım toplamak için 2 çadır kuruldu

Kandemir, yardım kampanyası için sitenin önüne 2 çadır kurduklarını belirterek, “Bu çadırlarımızın birine topladığımız yardımları koyacağız, diğerinde de Halepli kardeşlerimizin yaşadığı drama dikkat çekmek için resim sergisi açacağız ve kurduğumuz sinevizyonlarla Halepli kardeşlerimizin yaşadığı acıları anlatacağız. Orada masum insanlar katlediliyor, ufacık çocuklar öldürülüyor. Bu çok büyük bir acı. Bizim Türk Milleti olarak bu zulme sessiz kalmamız gerekiyor. Biz de 441 Konutları Site Yönetimi ve site sakinleri olarak İyilikder’in de desteğiyle böyle bir yardım kampanyası başlattık. İnşallah Halepli kardeşlerimizin acısına bir nebze de olsa merhem olabiliriz” dedi.

Vatandaşlara çağrı

Yardım kampanyasına desteklerinden ötürü site sakinlerine ve İyilikder Yönetimine teşekkür eden Kandemir, vatandaşlara ve Sivil Toplum Kuruluşlarına da çağrıda bulunarak,”Başlattığımız bu yardım kampanyasına herkesin destek vermesini istiyoruz. Oradaki kardeşlerimiz çok zor bir mücadele veriyor. Onların bu zor gününde yanlarında olmamız lazım. Bu yüzden ben herkese ‘Sofralarına Bir Çuval Un ve Bir Ekmek de Sen Koy’ diyorum” şeklinde konuştu.

İHA