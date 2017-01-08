08 Ocak 2017 Pazar

HALEP İÇİN ÇORAP KAMPANYASI

“Bir Ayak da Sen Isıt” sloganıyla Halep için çorap kampanyası başlatıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi tarafından başlatılan ve 3 bin çorabın toplandığı kampanya, 20 Ocak’a kadar devam edecek.

08 Ocak 2017 Pazar 11:55
HALEP İÇİN ÇORAP KAMPANYASI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi tarafından insanlık trajedisinin yaşandığı Halep için çorap kampanyası başlatıldı.  ‘Bir Ayak da Sen Isıt’ sloganıyla başlatılan kampanyaya Kernek Külliyesi’ndeki eğitim ve sanat atölyelerine devam eden öğrenci ile kursiyerler büyük ilgi gösteriyor.

3 BİN ÇORAP
  Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Halep’in durumunun göz önünde olduğuna işaret ederek, “Kernek Külliyesi’ndeki kursiyerlerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, cami cemaati; ‘Bir Ayak da Sen Isıt’ sloganıyla çorap kampanyası başlattılar. Şu anda 3 bine yakın çorap temin edildi. 20 Ocak’a kadar devam edecek kampanyayla inşallah daha çok katkı yapılır. Herkes kendi bölgesinde bu anlamdaki çalışmalara destek verirse inşallah Halepli, Suriyeli kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını da belli ölçüde gidermiş oluruz. Kernek Külliyemizde de inşallah çorap kampanyasıyla destek oluyoruz. Rabbim, yapılan yardımların hem yerine ulaştırılmasına yardımcı olsun hem de hayır yapanların hayırlarını kabul etsin diyor, herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
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