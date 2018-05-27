“Halatlar her an kopabilir”

Söğütlü Cami’nin 2 minaresi arasında yer alan “Hoş geldin Ramazan Ayı”, “Elveda Ramazan Ayı” mahyasının halatları cami etrafındaki esnafları telaşlandırıyor. Mahyanın halatlarının artık paslandığını ve olası bir felakete neden olmasından korktuklarını ileri süren esnaflar, yetkililerden yardım istediler.

HALATLAR PASLI DURUMDA

Mahyanın tehlike arz ettiğini savunan esnaflar, “16-17 yıldır mahya atıl durumda. Işıkları yanmıyor, hatta yerinden çıktı. Çelik halatları paslı durumda. Yukarıdaki dükkanlardan halatların hasarlı olduğu görünüyor. Her an halatlar kopabilir. Biz dilekçe verdik, kimse gelip mahyanın çaresine bakmadı. Kuvvetli rüzgarlarda minareleri titretiyor. Mahyanın ya yeni yapılıp sağlamlaştırılmasını ya da tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Şu anda bile bir felakete neden olabilir” diye konuştular.

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