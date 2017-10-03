03 Ekim 2017 Salı

“Adalet istiyoruz”

Hal pazarında turşuluklar ön planda

Malatya Hal Pazarı çoğu zaman kalabalığı ile dikkat çekiyor. Bu sıralar hal pazarı turşulukların tezgahtaki yerini almasıyla daha da hareketlendi.

03 Ekim 2017 Salı 12:23
Hal pazarında turşuluklar ön planda

  Taze ve günlük olarak satış yapması ile bilinen hal pazarı, meyve ve sebzenin dışında turşu sezonunun başlaması ile daha da hareketlendi. Hal pazarı esnaflarından Necmettin Özmen, “Turşu satışına başladık. Artık tam zamanı” dedi.

TURŞUNUN OLMAZSA OLMAZI SİRKE
  Turşu yapmak için içinde bulunduğumuz zamanın en ideal günler olduğunu ve turşu için her sebzenin ayrıca turşunun olmazsa olmazı sirkenin de satışının mevcut olduğunu söyleyen Özmen, “Biber bir buçuk lira, yerli domates 2 lira, yine turşuluk ham domatesin fiyatı 2 lira, kornişonun fiyatı 5 lira, acur da 2 lira” diye konuştu.  

TURŞU KURMANIN TAM VAKTİ
  Kış aylarında sofralarımızı süsleyen ve çoğu vatandaşın sevdiği turşu kurmanın tam zamanı. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte turşu yapma hazırlıkları da kendini gösterdi. Hal pazarında büyük bir kalabalık oluşturan vatandaşlar, turşusuz yapamadıklarını, kışın sofrada olmayınca eksiklik yaşadıklarını söylediler. Hal pazarından memnunluklarını da dile getiren vatandaşlar, sebze ve meyvenin, turşuluk her türlü malzemenin bolluğuna ve tazeliğine dikkat çekip, kış sebzelerini de buradan temin edebiliyor olmalarına sevindiklerini ifade ettiler.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahHal PazarıTurşuluk

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