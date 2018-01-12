

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, BUSABAH ’ı ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Hacı Uğur Polat, “Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle BUSABAH ailesini ziyaret ettik. BUSABAH, Malatya 'mızın gerçekten önemli, kaliteli, vizyonu yüksek bir gazetesi. Bir noktada Malatya'nın gündem ini de belirleyen bir gazete. Bu gazetemizin gerek imtiyaz sahipleri gerek yöneticileri geçmişten beri camianın içerisinde yer alan duayen kişilerden” ifadelerine yer verdi.

4’ÜNCÜ GÜÇ BASIN

Başkan Polat, “Tabi 10 Ocak'ın ayrı bir anlamı var. Ben 10 Ocak'ı bir nevi direniş olarak da görüyorum. 4 Ocak'ta bugünkü hükümetin basın mensuplarının, medya mensuplarının özlük haklarıyla ilgili çıkardığı yasaya karşı protesto amacıyla 9 büyük medya patronu gazete çıkaramama kararı alıyor. Bunun üzerine de bugünkü gazete çalışanları bir dire niş ortaya koyarak 11-12-13 Ocak tarihlerinde kendileri basın adında gazete çıkarıyor. Bu, haksızlığa karşı bir direniş ortaya koymak. Bu yönüyle ben 10 Ocak'a ayrı bir önem veriyorum. Gerek o gün haksızlığa gerekse de bütün süreç içerisinde haksızlıklara karşı direnen Hak'kın sesi olan bütün basın camiasında olan kardeşlerimizi de kutluyorum. Basın 4. güç. Hele de son zamanlarda daha da önemli bir halde. Ülkemiz dört bir yandan gerek içerden yerli iş birlikçileri gerekse de dışarıdan bütün emperyalist güçler bizim ülkemizi zayıflatmak, gücünü kırmak için mücadele ederken bizim en çok birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günler. Bu yönüyle de basın çok önemli. Tekrar BUSABAH ailesinin gününü kutluyorum, sizleri tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

KAMU GÖREVİ YAPIYORUZ

BUSABAH gazete İmtiyaz Sahibi Memet Umut Bozkurtoğlu ise, “Sayın Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bizi gelecek adına da mutlu ettiğini söyleyebilirim. Sayın Başkan çok iyi özetlediği gibi bugünlerde gazetelerin de kendilerine özeleştiri yapmaları gerektiğine inanan kişilerden biriyim. Gazeteciliği ne adına yaptığı, ne için yaptığını sorgulaması gerekiyor. Ne kadar güçlü medya olursa o kadar güçlü yerel yönetimler olur. Medyayı yerel yönetimde farklı bir güç olarak kullanmak değil de yerel yönetimin en büyük yardımcısı olmak için değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Biz gazetede işverenler olarak da çalışanlarımıza bunu sık sık söylüyoruz. Gazete bizim kendi şahsi işlerimiz için kurulan bir güç değil, kamu yararına çalışan bir kamu kuruluşu gibi algılanması gerekiyor. Biz kamu görevi yapıyoruz. Ve yerel yöneticilerimizin de en büyük yardımcısı oluyoruz” diye konuştu

“2019 seçimlerinde aday olacak mısınız?” sorusunu yanıtlayan Başkan Polat, “Daha henüz erken. Süreç başladığında yine siyaseten ekibimizle değerlendirmesini yapıp bir adım atacağız inşallah” ifadesinde bulundu.

























MUTLU SARIGÜL