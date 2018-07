“Haklarınızın savunucusu olacağım”

27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili seçilen Mehmet Celal Fendoğlu, dün Malatya Adliyesi’ne giderek yapılan bir törenle İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Adliye çıkışı gazetecilerin karşısına geçen Milletvekili Fendoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

20 yıllık hasretin bugün bittiğini ifade eden Fendoğlu, mazbatasını aldığını söyleyerek sözlerine başladı.

HİÇ KİMSE ŞÜPHE ETMESİN

Zorlu bir seçim süreci atlattıklarını belirten Fendoğlu, “Bu seçim süresi içerisinde canla başla bize destek olan, omuz veren tüm hemşerilerimi, gönüldaşlarım sizleri gönülden kucaklıyor, hepsini selamlıyorum ve saygılarımı iletiyorum. Zorlu bir seçim süreci atlattık. 20 yıl aradan sonra geçen süre içerisinde biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne davamıza ne halkımıza küstük ne de ihanet ettik. Sonucunda Cenab-ı Allah yanımızda oldu. Ben teşkilatım ve çalışma arkadaşlarım adına, bundan sonra Malatya ulaşılabilir. Her an her ortamda dertlerini anlatabilecek bir vekiline kavuşmuştur. Gerekirse AK Parti’den arkadaşlarımızla halk için alınacak tüm kararların altına da imzamızı atarız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Mecliste de temel amacımız devletimin ve milletimin hizmetinde olmak olacaktır. Bundan hiç kimse şüphe etmesin. Haklarınızın da savunucusu olacağıma buradan söz veriyorum” diye konuştu.

