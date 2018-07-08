“Hakkımızı söke söke alırız”

Minibüs ve servisçilerin katmerlenen problemleri arasında hiç kuşkusuz engelli erişimli minibüs ve servis taşımacılığındaki yeni kurallar geliyor. Bu konuyla ilgili defalarca açıklama yapan ve bu problemlerine bir türlü çözüm bulamayan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, konuyu dosyalar halinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere işin muhataplarına sunarak önemli bir yol kat etti. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek veren ve seçimlerden sonra da problemlerinin çözümü için büyük bir beklenti içerisine giren Başkan Mesut İnce, BUSABAH gazetesine konuşarak esnaflarına birtakım müjdeler verdi.

Şehir içi minibüslerinin en önemli sorunlarından bir tanesinin 5378 sayılı engelli erişimli minibüsler olduğunu ifade eden Başkan İnce, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının getirmiş olduğu bu kanun gereği 07.07.2018’ in son tarih olduğunu hatırlatarak, “Malatya’da Minibüsçüler Odası olarak bunun mücadelesini yıllardır veriyoruz” dedi.

TALEBİMİZ…

“Değeri 50 bin lira etmeyen bir araç, şu an esnafa 150 bin lira gibi bir değerle zoraki satılmak isteniyor” diyen Başkan İnce, “Bu da hiçbir minibüsçünün kabul edeceği bir durum değil. Tabi bu kanun çıktığı zaman bizim talebimiz şuydu: Tüm araç markalarına zorunlu engelli erişimli minibüs üretmeleri. Benim esnafımda sıfır araç alsın, vatandaşa kaliteli hizmet versin. Ancak şu anki kanuna göre minibüs esnafı 200 bin Türk lirasına sıfır araç alacak, sonra aracını komple parçalayıp, söktürecek yeniden aparat taktıracak, kapısını taktıracak, camını parçalayacak 80 bin Türk lirası cebinden para harcayacak ki araç engelli erişimli minibüs olsun. Burada verdiğimiz 70 bin lira çöpe gidiyor. Tekrar ben o aracı sattığımda 200 bin liraya aldığım araca 70-80 bin lira masraf ödüyorum, tekrar satmak istesem 150 bin liraya müşteri bulamam ve onu minibüsten hariç başka bir şeye kullanamam. Çünkü araç havalı kapı, engelli aparatı, yüksek cam, asansörü olduğu için sadece minibüse göre hazırlandığı için başka işlerde kullanılmıyor. Bu da milli ekonomiye çok büyük bir darbedir” şeklinde konuştu.

BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL

Bu konuda geri adım atmayacaklarını belirten Başkan İnce, “Milli ekonomi’ diyeceksiniz, ‘döviz yükselmeyecek’ diyeceksiniz, devletin bütün olanaklarını kullanacaksınız sonrada esnafın aracını çöpe atacaksınız ve tamamen yurt dışından gelen araçları da bu gariban şoför esnafına satacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz Malatya’da şu an ki seçim döneminde şoför, minibüs, servis, halk otobüsü esnafı olarak açık yüreklilikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Malatya Milletvekillerimize desteğimizi açıkladık ve oylarımızı da açık açık verdik. Ama bu saatten sonrada hakkımızı söke söke alırız. Kesinlikle biz Oda olarak geri adım atmayız” ifadelerini kullandı.

DESTEK SÖZÜ ALINDI

Esnaflarına bu konuda müjde veren Başkan İnce, “Sağ olsun AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık toplantımız esnasında, Aile Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül’ü arayarak engelli minibüs erişimlerinin şu an için bir yıllık ertelenme sözünü aldı ve Malatya’dan Türkiye’deki tüm minibüs esnaflarına müjde verdik. Yani Türkiye’nin sorunu Malatya’da çözüldü. Bu bir yıllık zaman içerisinde TESK genel başkanımız Bendevi Palandöken’in de bize destekleri olacak. Bizimle ilgili yeni düzenlemelerin olacağına ben yürekten inanıyorum. Çünkü şu an ki mevcut yapı buna uygun değil, mevcut araçlarımızı çöpe atıp tekrar esnafını 300-400 bin lira borçlandırmak doğru bir şey değildir. Buradan esnafımıza müjdeyi vermek istiyorum Genel Başkan Yardımcımızın desteğiyle 1 yıl sonra yeni düzenlemelerin yapılacak ve buna da ben inanıyorum” diye konuştu.

BU ŞEKİLDE EKONOMİ DÜZELMEZ

Servis araçlarındaki sıkıntıya da değinen Başkan İnce, “Türkiye’deki yeni çıkan 30221 sayılı yeni yönetmeliğe göre servis araçlarında sensor, üç nokta emniyet kemeri vs. gibi maddeler konulmuştu. Tabi bu bürokratların bir gecede apar topar almış olduğu bir karar. Özellikle İzmir’deki Alperen yavrumuzun korsan araç içerisinde unutularak vefatından sonra birileri bunu ranta çevirmek istedi. Uçaklarda dahi sensor yok, o zaman sen doktor koltuğuna da, dişçi koltuğuna da, öğretmenin sırasına da sensor koy ki o çocukları denetliyesin. Servis araçlarına konulan malzemelerin maliyetini esnafın omuzuna bindir ki ekonomi düzelsin, bu şekilde ekonomi düzelmez” diye kaydetti.

Başkan İnce, “Özellikle öğrenci taşımacılığında araçlarda yaş sınırı yoktur. Araç muayeneden geçiyorsa hizmetini yapabilir. Ama bizim Türkiye’de maalesef bir Danıştay kararı çıkarttılar öğrenci araç yaşı 12, personel araç yaşı 19 yaşında olacak. 12 yaşındaki aracımızı biz çöpe atıyoruz sonra da ekonomi düzelsin diyoruz. Bununla ilgili Malatya toplantımızda TESK Genel Başkanımıza ve Bakanlarımıza özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya bizzat bu konuyu ilettim bu sorunların bir an önce çözüleceğinin sözünü aldık” dedi.

MALİYETİ 8-10 BİN LİRA

Servislere şart koşulan sensor ve üç nokta emniyet kemeri şartının kaldırılmasını isteyen Başkan İnce, şunları kaydetti:

“Özellikle sensör ve üç nokta emniyet kemeri zorunluluğu iptal edilmelidir. Üç nokta emniyet kemeri demek araçtaki 16 koltuğun yeniden söküp çöpe atacaksın, komple yeni koltuk getirip üç nokta emniyet kemerini yaptıracaksın anlamındadır, bununda maliyeti 8-10 bin liradır. Bir kaza anında üç nokta emniyet kemerini sökmek çok zordur fakat iki nokta emniyet kemerinin sökümü daha rahattır. Tabi biz bu sıkıntılarımızı dosya halinde federasyonumuza, işleri bakanımıza, TESK Genel Başkanımıza bizzat esnafımızla beraber ilettik. Bize her toplantımızda binlerce esnaf destek vermiştir, bu kararlara da esnafımız imza atmıştır bu noktada özellikle Malatya milletvekillerimize sesleniyorum size en büyük desteği veren Malatya esnafıdır. Malatya esnafının sorunlarını çözmek Malatya milletvekillerimizin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın boynunun borcudur. Büyükşehir belediye başkanımızdan çok şey bekliyoruz, özellikle sahada olan, Malatya’yı gezen, dolaşan sorunları çözen bir insandır buna da yürekten inanıyorum.”