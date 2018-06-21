Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara yönelik Dolabaren Tepe mevkiinden bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Aliseydi Özdemir ile Piyade Er Orhan Faruk Baytekin'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Şehit Özdemir’in naaşı memleketi Malatya’ya, şehit Baytekin’in naaşı ise memleketi Balıkesir’e uğurlanmak üzere helikopterle Van'a gönderildi. Şehitlerin tabutları silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutan vekili Albay Umut Öztürk, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, asker ve polisler katıldı.

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