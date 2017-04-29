Her yıl nisan ayının son cumartesi gününü kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri dün bir restoranda kahvaltılı basın toplantısı düzenlediler. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, Dünya Veteriner Hekimler Birliği’nin her yılın Nisan ayının son cumartesi gününü Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdığını söyledi.

Türkiye’de 2001 yılından itibaren Dünya Veteriner Hekimler Günü’nün kutlandığını ifade eden Başkan Özdemir, “Bu yıl Dünya Veteriner Hekimler Günü 29 Nisan 2017 tarihinde kutlanacaktır. Dünya Veteriner Hekimler Birliği ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü bu günü birlikte organize etmekte ve bu gün anısına her yıl bir tema işlenmektedir. Bugünün kutlanmasında amaç veteriner hekimlerin yaptığı çalışmaların vurgulanması, tanıtımının yapılması ve veteriner hekimlerin hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığının iyileştirilmesi için yaptıkları katkılara olan farkındalığın artırılmasıdır” şeklinde konuştu.

VETERİNER HEKİMLİK ZOR BİR MESLEK

“Bu yıl Dünya Veteriner Hekimler Günü teması ‘Antimikrobiyel Direnç - Farkındalıktan Aksiyona’ olarak belirlenmiştir” diyen Başkan Özdemir, “Antibiyotiğin insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da kontrollü, bilinçli ve dozunda kullanılması gerekmektedir. Etinden sütünden yararlandığımız gıda değeri olan hayvanlarda kullanılan antibiyotiklerin kalıcı etkileri insan sağlığına zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda Malatya Veteriner Hekimler Odası olarak 2017 yılını eğitim yılı ilan ettik ve meslektaşlarımıza yönelik akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili eğitim çalışması yaptık. Ayrıca meslektaşlarımıza ve hayvancılık sektör paydaşlarımıza eğitim çalışmalarımız da devam edecektir. Malatya’mıza kazandırılacak hayvancılığın kalkınmasında, istihdamın artırılmasında yapılacak her çalışmaya, projeye biz Malatya Veteriner Hekimler Odası olarak elimizden geldiğince fedakârlık göstermeye hazırız. Veteriner hekimlik zor bir meslektir. Çalışma şartları ağırdır. Kaldı ki klinik veteriner hekimlerin işi daha da zordur. Çoğunlukla hasta hekime değil de hekim hastanın ayağına gider. Bu nedenle meslektaşlarımız kar-kış, yaz-sıcak, Gece-gündüz ayırımı yapmaksızın hizmet vermektedir. Verdiği hizmetin bedelini ancak 'beyaz' düşünceye sahip olanlar anlayabilir” diye konuştu.

HAK TALEP EDERKEN HAKKIMIZI KAYBETTİK

Veteriner fakültelerinin giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Başkan Özdemir, şunları dile getirdi:

“Dünyada en saygın ve fedakârlık örneği olan meslek veteriner hekimlik mesleği ülkemizde ihmal edilen bir meslek grubu haline gelmiştir. Geçmişte kamuda çalışan veteriner hekimlere yıpranma zammı verilmekte iken bizler kamu dışında çalışan veteriner hekimlerinde bu haktan yararlanmaları gerektiğini belirtiyorduk. Ne acıdır ki hak talep ederken hakkımızı kaybettik. Kamuda yıllardır veteriner hekimlere verilen yıpranma zammını kaldırdılar. Veteriner Hekimlerden daha az yıpranma ve tehlikeye maruz meslek gruplarına yıpranma zammını verdiler. Ülkemizde Veteriner fakülteleri enflasyonu oluşmuştur. 27’si aktif olmak üzere 30 Veteriner Fakültesi mevcut olup, bu sayı 28 Avrupa Birliği ülkelerinde ki toplam veteriner fakülte sayısının hemen hemen yarısı kadardır. Veteriner Fakülte sayısı Almanya’da 5, Fransa’da 4 İngiltere’de 6’dır. Bizler yeter artık Veteriner Fakülteleri açmayın mevcutları iyileştirin dedikçe ilçelerde bile Veteriner Fakülteleri açılmaya başlandı. Veteriner Fakülteleri eğitim müfredatı çok geniş ve ağır kapsamlıdır. Koyun, keçi, sığır, kedi, köpek, kanatlı, arı, doğa ve egzotik hayvanları kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Değişik hayvan türlerinin anatomileri, fizyolojileri, hastalıkları, tedavileri farklı farklıdır. Veterinerlik fakültesi kapasitesi yükseköğretimlerin eğitim göreceği okullar gurubundandır. Bundan dolayı Veteriner Fakültelerine girecek öğrencilerin seviyeleri yüksek olmalıdır. Bunun için üniversite sınavında ilk 40 bine girmeyen öğrenciler Veteriner Fakültelerine alınmamalıdır.”



MUTLU SARIGÜL