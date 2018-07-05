“Hak ettikleri ceza verilmeli”

Çocuklara yönelik cinsel istismar, tecavüz ve ölümlere olan tepkiler devam ediyor. Dün sendika binalarında bir basın açıklaması yaparak bu olaylara tepkilerini dile getiren Eğitim-Bir Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuklara yönelik yapılan istismarların kabul edilemez olduğunu dile getiren Yıldırım, ‘İyilik, ahlak, vicdan iflas ediyor çocuklar katlediliyor’ ifadelerini kullanarak, Türkiye’de son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katledilme haberleri geldiğini ve tüm ülkeyi büyük kaygıların eşiğine getirdiğini söyledi.

ACİL TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR

Yıldırım, “Önce Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve akabinde Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den vahşet kokan acı haberler aldık. Kayıp çocuk vakaları artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor. Bu olaylar bizi bir gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor ve geleceğimiz için acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı behemehâl vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlememiz gerekiyor” dedi.

ÖYLESİNE KORKUNÇ BİR VAHŞET Kİ…

Üzüntü ve öfkenin bazı gerçekleri çok çıplak bir şekilde gösterdiğini belirten Başkan Yıldırım, “Çocukların istismar edilerek katledilmesi öylesine korkunç bir vahşet ki, birçoğumuz, çocukların kaza sonucu ölmüş olmasını dahi temenni etti. Maalesef Eylül çocuğumuzun katil zanlısının Eylül’ü arama çalışmalarına dahi katıldığını, telefonunda çocuk istismarı kayıtlarının olduğunu ve daha korkuncu kendisinin de bir baba olduğunu öğrenince insanlığımızdan utanacağımız bir yere geldiğimizi müşahede ettik. İki masum evladımızın art arda gelen ölüm haberlerinin tüm ülkede, toplumun her kesiminde yarattığı üzüntü ve öfke hepimize bazı gerçekleri çok çıplak bir şekilde gösterdi. Savunmasız masum çocuklara dönük her türlü şiddet, istismar ve katledilme olaylarının toplumda yarattığı sorgulamanın temelinde, yitirdiğimiz bu evlatlarımızla birlikte toplumdan iyilik, merhamet ve vicdanın da eksildiği gerçeğidir. Nitekim katledilen sadece çocuklar değil, masumiyet, insani ilişkiler ve toplumsal güven zeminidir” diye konuştu.

HASSAS BİR ŞEKİLDE ANALİZ EDİLMELİ

Yasal düzenlemeler yapılması konusunda birçok tartışma yapıldığını kaydeden Başkan Yıldırım, “Bu menfur olaylar ile yeniden çocukların korunması için acil yasal düzenlemeler yapılması üzerine birçok tartışma yapılıyor. İlk olarak adi ve vahşi katillere hak ettikleri ceza verilmeli. Sonrasında mesele sadece ceza boyutuyla bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı, çocukları koruma konusunda bütünlük arz eden bir tarzda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu ele alınmalıdır. Çocukların korunmasında bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan, Basın Medya Enformasyon’a kadar ilgili tüm kamu kurumlarının, bu konuda çalışmalar yürüten STK’lar ve akademik camianın işbirliği içerisinde ortak adımlar atması ile mümkün olabilir” şeklinde konuştu.