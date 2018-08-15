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Hainleri püskürteceğiz

AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Aziz milletimiz 15 Temmuz’da nasıl hainleri püskürttüyse, bugün ekonomi üzerinden oyun oynamaya çalışan hainleri de öyle püskürtecektir” dedi.

Hainleri püskürteceğiz

AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Aziz milletimiz 15 Temmuz’da nasıl hainleri püskürttüyse, bugün ekonomi üzerinden oyun oynamaya çalışan hainleri de öyle püskürtecektir” dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:57
Hainleri püskürteceğiz

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde ABD ile yaşanan ekonomik krize de değinerek, “Aziz milletimiz 15 Temmuz’da nasıl hainleri püskürttüyse, bugün de ekonomi üzerinden oyun oynamaya çalışan hainleri öyle püskürtecektir. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte vatanımızın ve milletimizin bu şahlanış dönemini ekonomi ile sarsacaklarını sanıyorlar ama asla durduramayacaklar” diye konuştu.

ÜLKEMİZE HAYIRLAR GETİRSİN

Çakır, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“14 Ağustos 2001 yılında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek ülkemize ve milletimize hizmet etmek için yola çıkan bu kutlu hareket bugün 17. yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millet olarak birbirimize kenetlenip, soğukkanlı olacağız ve hep birlikte bu kirli oyunları bozacağız. Bizler ülkemizin büyümesi, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler içinde partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşkilatımızda görev yapmış, bugün aramızda bulunmayan, ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. AK Parti'yi kurarak tarihe düşülen notlarda bizim de katkımızın olmasını sağlayan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Partimizin 17. kuruluş yıl dönümünün teşkilatlarımıza ve desteğini artırarak devam ettiren aziz milletimize, ülkemize ve tüm dünya insanlığına hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AK Parti’nin Kuruluş Yıl DönümüAk Parti Malatya Milletvekili Ahmet çakır
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