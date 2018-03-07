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HAİNLER SİVİLLERE SALDIRDI!

Teröristler sivillere saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti Şırnak’ta teröristlerin, odun toplamaya giden vatandaşlara uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu bir genç hayatını kaybetti.

HAİNLER SİVİLLERE SALDIRDI!

Teröristler sivillere saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti Şırnak’ta teröristlerin, odun toplamaya giden vatandaşlara uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu bir genç hayatını kaybetti.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 17:35
HAİNLER SİVİLLERE SALDIRDI!

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesine odun toplamaya giden vatandaşlara, bir grup PKK’lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, 17 yaşındaki Engin Kenanoğlu yaralandı. Bölgede görevli güvenlik korucularının da teröristlere karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Kısa süre çatışmanın ardından teröristler, arazi şartlarından da faydalanarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kenanoğlu ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Teröristler Sivillere Saldırdışırnak
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