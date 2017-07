15 Temmuz 2016 günü Türkiye, tarihe geçen bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde örgütlenmiş olan FETÖ-PDY mensubu bir grup asker darbe girişiminde bulundular. Kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” şeklinde tanıtan bu cuntacı grup, millet iradesi ile geri püskürtüldüler. Darbe girişiminin en önemli ayaklarından biri olan Malatya’da ise Battalgazi’nin torunları o hainlere geçit vermedi.

15 Temmuz günü sabah saatlerinden itibaren bir hareketliliğin yaşandığı medyada yer almıştı. Verilen bilgilere göre, 16 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında darbe yapılacaktı ancak darbe planının deşifre olması sebebiyle söz konusu plan erkene alınmıştı. Bu anlamda, yaşanan bu hareketliliğin her aşaması an be an televizyonlardan verilmeye başlanmıştı.

KALKIŞMA…

15 Temmuz günü; darbe girişimi ilk olarak akşam saatlerinde İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Jandarma tarafından kapatılması ile başladı. Gün içerisinde yaşanan hareketlilikle beraber bu son gelişmenin de meydana gelmesine istinaden Başbakan Binali Yıldırım bir haber programına bağlandı ve bir ‘darbe kalkışmasının’ olduğunu, kısa süre içerisinde kontrol altına alınacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN ÇAĞRI

Aynı dakikalarda TRT’ye baskın yaparak bir bildiri okutan darbeciler, söz konusu bildiriyi TSK’nın resmi internet sitesinde de paylaştılar. Buna göre, ordunun yönetime el koyduğu, sokağa çıkma yasağının ve sıkıyönetimin ilan edildiği belirtildi. TRT yayınları durdu ve darbecilerin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birçok generali rehin aldıkları ifade edildi. Sonraki süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk’te bir haber programına FaceTime şeklinde bağlanarak, darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını belirtti ve halkı meydanlara çıkmaya davet etti. Çağrının ardından ülkenin 4 bir yanından vatandaşlar sokağa döküldü ve kelimenin tam anlamıyla halk demokrasiye sahip çıktı. Camilerden çağrılar yapıldı, ezanlar ve selalar okundu.

KARA BİR LEKE

Bu esnada TBMM F-16’lar tarafından defalarca vuruldu ve bu durum tarihe kara bir leke olarak yazıldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sarayı bombalandı, Erdoğan’ın bulunduğu ve o sırada içinde olmadığı Marmaris’teki bir otele saldırı yapıldı. Birçok resmi kurum ile birlikte, Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, emniyet müdürlükleri, Telekom binaları gibi kurumlar ele geçirildi ve bazıları ablukaya alındı.

250 KİŞİ ŞEHİT OLDU

15 Temmuz ve 16 Temmuz tarihleri arasındaki o gecede birçok şey yaşandı ve darbe girişimi bastırıldı. Çatışmalar yaşandı, 250 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. Sonraki süreçte askerler gözaltına alındı, askeri, adli ve idari kurumlarla beraber diğer birçok kurumda çalışan binlerce kişi FETÖ/PDY mensubu oldukları için görevden alındı. Soruşturmalar başlatıldı ve halen devam ediyor.

Darbe girişiminin ardından akıllarda tarih boyunca anlatılacak destansı görüntüler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara çağırması ile birlikte binlerce, hatta milyonlarca kişi darbecileri önlemek, demokrasiye sahip çıkmak üzere sokağa döküldü. Kimi kurşunların hedefi oldu, kimi tankın altına yattı, kimi elini, kolunu, bacağını orada bıraktı, kimi kadın hali ile kamyon sürerek cuntacılara engel oldu, kimi 5 dakikada tank sürmeyi öğrendi, kimisi de şehit oldu. Sonraki süreçte ise demokrasi nöbeti için halk günlerce meydanları boş bırakmadı.

MALATYA’DA NELER YAŞANDI?

Bütün bunlar yaşanırken Malatya’da ise darbenin 2. ayağını vatandaşlar, Belediye ve Valilik önledi. Demokrasi mücadelesi büyük bir cesaretle kazanıldı. Darbenin kaderini belirleyen kritik şehirlerden biri de 2. Ordu'nun bulunduğu Malatya'ydı. Battalgazi’nin torunları darbe girişimini duyar duymaz sokağa döküldü. Malatyalılar sokakları doldurdukça darbe hazırlığındaki askerler de panik yaptı ve 2. Ordu’da hareketlilik arttı.

VALİYE SİLAH ÇEKTİLER

O gece saatler gece yarısına doğru dönemin 2’nci Ordu Komutanı Adem Huduti 7 araçla birlikte Komutanlığa gitti. O sırada yaşananlar dakika dakika güvenlik kameralarına yansıdı. 15 temmuz gecesi içeride bunlar yaşanırken 2. Ordu Komutanlığı Karargahı’na giden Vali Mustafa Toprak ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a nizamiyedeki askerler silah çekti.

DARBECİNİN CEBİNDEN ÇIKAN NOT

Bu olayların ardından 20 saat süren bir operasyon başlatıldı. Buna istinaden çatışmalar oldu ve darbeci Binbaşı Fatih Kılıç polisle girdiği çatışmada vuruldu. Arkadaşları da cesedini sürükleyerek bulunduğu yerden götürdü. Darbeci hainin cebinden "Vali, Emniyet Müdürü gözaltına alınsın, gerekirse öldürülsün" şeklinde kendi el yazısı ile yazılan bir not çıktı.

O gece Malatya 7. Ana Jet Üssü'nde de hareketlik yaşandı. Uçaklar piste çekildi. Daha sonra askerler için içtima yapıldı. Ancak havaalanının belediye araçları ile kapatılmış olmasından dolayı amaçlarına ulaşamadılar.

ENES GÜN VURULDU

15 Temmuz’dan sonraki sabah ise vatandaşlar karargahın etrafını sarmıştı. FETÖ'cü askerler tarafından etrafa rast gele ateş açılması sonucu Enes Gün vuruldu. Genç hemen hastaneye kaldırıldı ve gerekli müdahaleler sonucunda hayata tutunduruldu.

DUVARIN ÜSTÜNDE ASILI KALDI

Bundan sonraki süreçte darbeci askerler zırhlı araçlarla yollara döküldü. Onlar da amaçlarına ulaşamadılar ve vatandaşların direnişiyle karşılaştılar. Tanklardan ikisi durduruldu ve vatandaşlar tankları güvenli bir yere çekti. Tankların içinde bulunan askerleri de polis linçten kurtardı. 3’üncü tankta darbeci asker Yarbay Ahmet Üçbudak vardı. Üçbudak, araçlara çarpa çarpa ilerledi. En sonunda Karargah duvarında asılı kaldı.

Halkın direnişi ile beraber polis 2. Ordu Karargahı’na girdi. Darbeciler gözaltına alındı. Gözaltına alınan en yüksek rütbeli Adem Huduti de yine Malatya’daydı. Askerler de teslim olmuştu.

Tüm bu olaylar ve daha fazlası yaşanırken Malatyalılar her gün nöbet tuttu. Battalgazi’nin torunları, darbecilere geçit vermedi.

























TÜRKAN YILDIZ