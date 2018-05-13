Hafta sonu da havada yağmur var

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış, etkisini belirli aralıklarla bölge illerde ve Malatya’da aralıklarla sürdürecek.

Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi; Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmeye devam edeceğini bildirdi. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR

Bölgemizde etkisini sürdüren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli ve lokal dolu şeklinde olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Su baskını, yıldırım, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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