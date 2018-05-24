Hafızlık sınavına çağrı!

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme Programı kapsamında kız hafızlık seviye belirleme sınavı yapacak. Başvurusu 18 Mayıs’ta başlayan ve 5 Haziran’a kadar devam edecek olan proje hakkında bilgiler veren Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, önemli açıklamalarda bulundu.

Okullarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde sınavla öğrenci alınan okul kapsamına alındığını ifade eden Bilici, 120 kişilik kontenjanlarıyla Malatya’daki başarılı kız öğrencileri, okulları yardımıyla hedeflerine ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

EĞİTİM MÜFREDATLARA GÖRE

Öğrencileri hedeflerine ulaştırmaya çalışacaklarını ifade eden Bilici, “Bunun yanı sıra 171 kişilik okulumuzun bahçesindeki Alaattin Elmas Kız Öğrenci Yurdu ile il merkezine uzaktaki başarılı öğrencileri de okulumuzda hedeflerine ulaştırmaya çalışacağız. Okulumuz Malatya'nın ilk ve tek Kız Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan proje okuludur. Proje okulu olmanın en önemli faydası yönetici ve öğretmenlerinin bakanlık tarafından il ve ülke genelinde alanında uzman ve mesleğinde başarılı olanlar arasından seçilmesi ve belli sayıda başarılı öğrencilerin bir arada eğitim görme imkanı bulmasıdır. Fen ve sosyal bilimler proje uygulayan okullar, müfredat itibarıyla fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi müfredatlarına göre eğitim vermektedirler. Okulumuz ülkemizin yarınları için ihtiyaç duyulan önder ve değerlerine bağlı inançlı bilim insanları yetiştirme hedefi ile yola çıkmıştır” şeklinde konuştu.

İHTİYACINI GİDERMEK İSTEDİK

Okuma ve sene kaybetmeme amaçladıklarını söyleyen Bilici, “Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün projesi olan ortaokulla birlikte hafızlık projesini okulumuzda uygulayarak ilimizin bu ihtiyacını gidermek istedik. Bu kapsamda okulumuzda şimdilik 30 çocuğumuza 1 sınıf açarak kızlarımıza hafızlıkla beraber ortaokulu okuma ve sene kaybetmeme imkanı sağlıyoruz. Bu projenin uygulanması İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Recep Bulut’un onay ve katkılarıyla Diyanet İşleri Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu yapılan protokolle gerçekleştiriliyor. Öğrencileri belirlemek için yapacağımız eleme sınavında başarılı olan 30 kızımıza 6 haftalık Kur’an kursu programı ile yaz boyunca eğitim tilavet ve mahreçli okuma sağlanacaktır” diye konuştu.

HAFIZ OLMAK İSTEYEN KIZLARIMIZI BEKLİYORUZ

Bilici, “5. sınıfa başladıklarında dersle beraber hafızlığın ilk adımlarını atmaya başlayacaklar. 6. sınıfta Kur'an kursuna düzenli olarak ister yatılı ister sadece gündüzlü olarak gidecek ve hafızlığı tamamlayacaklar haziran döneminde okula gelip 6. sınıfın derslerinden sınava tabi tutulacaklar bu arada Okulumuzun onlar için açacağı kurslarla derslerden de kopmamış olacaklar. Sınavda başarılı olan öğrenciler 7. sınıfa geçerek okulda ve Kur'an kursunda haslamalarını (pekiştirmelerini) yapacaklar. Böylece okuldan kopmadan sene kaybına uğramadan hem hafızlığı hem de ortaokulu bitirecekler. Rabbim hayırlısıyla bu güzelliklere bizleri vesile eyler inşallah. 4. sınıfı kız çocuklarımızın öncelikle okulumuzda açılacak sınava girmek için 6 Haziran'a kadar başvuruda bulunmaları, devamında 9 Haziran'da yapacağımız sınava katılmaları gerekiyor. Hafız olmak isteyen kızlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.