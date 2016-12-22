Suudi Arabistan’da yapılacak Hac ve umre ziyaretlerinde dolar yerine Türk Lirasının alınması Malatya’da tur yetkilileri tarafından sevinçle karşılandı.

Malatya Hac ve umre acente sahiplerinden Mehmet Atalan, milyonlarca insanın sabırsızlıkla beklediği kutsal toprakların ücretleri konusunda Hükümetin olumlu projeler ürettiğini söyledi. 3 yıl içersinde 2 kez umre ziyareti gerçekleştirenlerden alınacak olan 540 dolar meslesinin yürürlüğe girmeden kaldırıldığını anlatan Atalan, “23 Kasım 2016 tarihinde önce Medine akabinde Mekke'de umre ziyareti için 45 kişilik kafile ile Suudi Arabistan'a 15 ve 20 günlük olmak üzere iki grup ile gittik. Bu grubun geneli ilk defa kutsal topraklara büyük heyecan ile giden kişilerden oluşmaktadır. Bunun sebebi ise Suudi Arabistan Krallığının 3 yıl içerisinde 2. kez umre ziyareti yapan kişilerden ekstradan 540 dolar gibi bir paranın ödemesi yönünde kararlar almasıydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabaları sonucu bu bedel ortadan kaldırılmıştır. Bu haber bizleri derinden sevindirdi” dedi.

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANACAK

Ülke genelinde başlatılan Türk Lirası kampanyasına destek olunması noktasında Hac ve umre ziyaretlerinde Suudi Arabistan’a ödenen bedelin dolar yerine Türk Lirası olmasından dolayı mutlu olduklarını anlatan Mehmet Atalan, “Son zamanlarda ülkemiz üzerinden oynanan oyunların bir parçası olan doların dalgalanmasını önlemek için ülkemiz genelinde başlatılan milli para dönemimin en anlamlısının Hac ve umre ziyaretlerinde Suddi Arabsitan’a ödediğimiz doların yerine kendi milli paramızın kullanılması olmasından dolayı çok mutlu olduk. Bu sebeple öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Diyanet İşleri Başkanımıza ve emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK