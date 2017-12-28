2018 yılı hac kayıt işlemleri yarın son gün. Hac kayıtları için bir açıklamada bulunan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, önemli açıklamalarda bulundu.

2018 yılı hac ön kayıt işlemlerinin yarın son gün olduğunu vurgulayan Müftü Çimen, vatandaşların il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla veya Diyanet İşleri Başkanlığı (http://hac.divanet.gov.tr) web adresinden kendilerinin yapabileceklerini söyledi. İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız Hac ön kayıt ücreti 20 TL’yi ilgili bankalardan kurumsal hesaplara yatırılarak, dekont ve kimlik fotokopileri ile iI müftülüğü veya kendilerine en yakın ilçe müftülüğüne giderek kayıtlarını yaptırabileceklerini kaydeden Müftü Çimen, kayıtların internet ortamında da yapılabileceğini belirtti.

CUMA’YA KADAR DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

“2017 yılında hac kaydını yeniletip kuraya giren vatandaşlarımızın kayıtlan otomatik olarak Başkanlığımız tarafından yenilenecektir” diyen İl Müftüsü Çimen, “Bu vatandaşlımızın herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. 2017 yılında kaydını yeniletmeyen vatandaşlarımız İlk defa kaydolanlar gibi 20 TL ücreti ilgili bankalardan birine yatırarak il ve ilçe müftülükleri ile internet ortamında kayıtlarını yapabilirler. Bu durumdaki vatandaşlarımız kayıtlarını yenilettikleri zaman eski kayıt yılları (2017 hariç) gelecektir. Kayıt durumunda değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız (Konaklama türü, adres, telefon değişikliği, guruba dahil etme, guruptan çıkarma vb) işlemleri için 29 Aralık’a kadar dilekçe ile il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek durumlarında değişiklik yaptırabileceklerdir” diye konuştu.

KURA ÇEKİMİ BASIN HUZURUNDA GERÇEKLEŞECEK

Müftü Çimen, “2018 yılı kura çekimi 25 Ocak 2018 tarihi Perşembe günü Başkanlığımızın belirleyeceği yerde saat 11.00’ de bilgisayar ortamında basın huzurunda çekilecektir. 2018 yılı haccında Kur’an’da ismi çıkan vatandaşlarımızın kesin kayıt işlemleri 29 Ocak - 9 Şubat 2018 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Organizesini tercih edenler İl Müftülüğüne, acenteyi tercih edenler ilgili acenteye müracaat ederek kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir” dedi.









MUTLU SARIGÜL