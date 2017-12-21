Konuyla ilgili İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu itibarla; ilk defa hac kaydı yapacak vatandaşlarımız 20 TL ön kayıt ücretini ilgili bankalardan birine parayı yatırdıktan sonra internet http://hac.diyanet.gov.tr web adresinden hac ön kayıtlarını kendileri yapabilecekleri gibi il ve ilçe müftülüklerine gelerek hac ön kayıtlarını yaptırabilirler” ifadelerine yer verildi.

KAYITLAR YENİLENECEK

Açıklamada, 2017 yılında kayıt yenileme yaptırmadıkları için hac kurasına katılamayan vatandaşların da 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il veya ilçe müftülüklerine giderek kayıtlarını yeniletmek zorunda oldukları kaydedildi. 2017 yılında hac kaydını yeniletip hac kurasına katılmış vatandaşların ise kayıtları kurum tarafından yenilenecek.

Ayrıca 2017 yılında kaydını yenileten ancak adres, birliktelik bağlantısı ve hac türünü değiştirmek isteyen vatandaşlar 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat etmek zorunda.

HABER MERKEZİ