Malatya İnönü Caddesi, Dörtyol mevkiinde yer bazı cadde ve sokaklar son günlerde sık sık meydana gelen elektrik kesintisinden dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getiren esnaflar, tepkilerini ifade ettiler. Kesilen elektrik nedeniyle saatlerce iş yapamadıklarını ve bu dolayısıyla da mağdur olduklarını kaydeden esnaflar, elektrik arızayı aradıklarında ilginç bir cevap aldıklarını da ifade ettiler. Esnaflar BUSABAH gazetesine konuşarak, mağduriyetlerini anlattılar.

Dörtyol mevkiinde esnaflık yapan Okan Karaman isimli vatandaş, esnafların mesai saatleri içerisinde elektrik kesintisi yaşadıklarını söyledi.

ÇOK SIKINTI VAR

Sıkıntının büyük olduğunu belirten Karaman, “Montlarımızı giydik dükkânda oturuyoruz. Soruyoruz 'ne zaman gelecek' diye birisi diyor 'bilgimiz yok' bir diğeri diyor 'saat 5'te gelecek' net bir şey söylemiyorlar. Yani çok sıkıntı var. Sebebine 'alt yapı çalışması var' diyorlar” şeklinde konuştu.

BİZİM İÇİN İŞ KAYBI

“Çalışmaların hafta içi değil de hafta sonu yapılsaydı bugün bu sorunu yaşamazdık” diyen Hüseyin Apak isimli esnaf da, şunları kaydetti:

“Bizim genel problemiz bu. Plansız, programsız işlerden kaynaklanan hem kaynak kaybımız var hem de zaman kaybımız var. Bu belediyemiz için de, TEDAŞ için de geçerli; hepimiz için de geçerli. Bunlar bizim kaynaklarımızı ve insafsızca da tüketiliyor. Planlı, programlı çalışıldığı takdirde hem alt yapı ile alakalı hem de üst yapıyla alakalı mağdur olmayacağız. Biz burada esnaf olarak birkaç gündür elektrik kesintisi yaşıyoruz. Birkaç gündür de plansız yapılaşma sonucunda yapılan kaldırımların sökülüp yeniden yapılması söz konusu. Bunların hepsi kaynak ve zaman kaybı. Bizim için hem de iş kaybı. Bana göre gelişmiş şehirlerde, esnaf ve sanayiciye zarar verilmesin diye gece yapılması tercih ediliyor. Şu anda bu yapmış oldukları çalışmaları, imkanları ona göre ayarlasalardı ya da hafta sonuna denk getirselerdi bu gün bu sorunu yaşamayacak olurduk. Bir çalışan olarak söylemek gerekirse, sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda iş yerindeyiz ve soğuktayız. Sabah 7.30 itibari ile geldik ve saat şu anda 11.00'e geliyor. Bir an önce bu sıkıntıların giderilmesini isteriz. Büyükşehir olarak bu tür şeylerin yaşanmasından rahatsızlık duyuyoruz. Artık elektrik arızayı aramaktan usandık.”

AKSA’NIN CEVABI

Elektrik kesintilerinin kendilerine göre kasıtlı yapıldığını ileri süren Bünyamin Sarıçiçek isimli esnaf ise, “Elektrik kesintisi ile ilgili sanki bir kasıt varmış gibi geliyor. Yani bu sokağa sanki bir kasıt varmış gibi hep denk geliyor. Neredeyse her Pazar günü yaşanıyor. Elektrik arızayı arıyoruz; AKSA bize 'Jenarötör al' diyor” dedi.

PAZAR VE PAZARTESİ KESİLDİ

Elektrik kesintisi olduğunda uzun süredir elektrik verilmediğini savunan Arif Soylu isimli esnaf da, “Kesinlikle her Pazar günü elektrik kesiliyor ve Pazartesi de kesildi. Sabah 6'dan beri yok. Aradık ve saat 5 gibi geleceğini söylediler. Hemen hemen iş bitişi saatinde geleceğini söylüyorlar. Müşteri hizmetlerini, 186'yı arıyoruz bize 'Önemli bir iş yeri ise, Jeneratör alın' diyorlar. Biz evimize ekmek parası götürüyoruz. Biz yeri geliyor eve ekmek götüremiyoruz kalkmış bize 'jeneratör alın' diyorlar” ifadelerini kullandı.

TÜM İŞİMİZ ELEKTRİKLE OLUYOR

Mustafa Çelik isimli esnaf, “Bizim işlerimiz tamamıyla elektrik üzerine. İşler duruyor. Biz de çay ocağında oturuyoruz” derken, elektrikler kesildiği zaman mağduriyetlerin olduğunu ifade eden Birkan Koru isimli esnaf da, “Biz kuaförüz ve bizim tüm işimiz elektrikle oluyor. Kış ayı olduğu için zaten işlerimiz hafta sonu yoğun oluyor. Sürekli elektrik kesintisi olunca mağduriyetimiz oluyor. TEDAŞ'ı arıyoruz. Bize,’Valiliğin kesintisi' diye söyleyip bizi valiliğe yönlendiriyorlar.' Valilik kesiyor, valiliğin önüne gidin' diyorlar. Bizim için bir gün bir gündür. Ev geçindiriyoruz” söylemlerinde bulundu.

ÖNLEM ALAMIYORUZ

Elektrik kesileceği zaman kendilerine haber verilmediğine tepki gösteren Mehmet Polat isimli esnaf ise, “Haber vermeden elektrikleri kesiyorlar. Biz de önlem alamıyoruz. Bizde müşterilerimizde mağdur oluyor. Şu anda post makinelerimiz çalışmıyor. Çalışmadığı için de iş de yapamıyoruz. Ve sık sık yaşanıyor. 3 günde bir elektrik kesilmez. Kesildiği zaman da haber vermiyorlar. Arıyoruz ve dedikleri tek cevap 'bakım ve onarım çalışması var'. Tekrar diyoruz 'Neden haber vermiyorsunuz' diye 'biz valiliğe bildirdik diyorlar. O zaman bize neden bildirmiyorlar” şeklinde konuştu.





















TÜRKAN YILDIZ