Barguzu Ortaokulu Toplantı Salonu’nda tertip edilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi programında konuşma yapan Başkan Polat, Türk sinema tarihinin en önemli yapıtlarından olan Hababam Sınıfı’nda rol alan oyuncuları Malatya’da ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

DÜNYA GENELİNDE İLGİ GÖREN FİLM

Hababam Sınıfı filmlerinin sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Polat, “Bir nesil Hababam Sınıfı ile büyüdü, film içerisindeki replikler, konuşmalar, espriler hala dillerdedir, bizler bu eşsiz filmin serileriyle, ‘Mahmut Hocayla’, ‘Şaban’ ve diğer karakterle büyüdük ve yaşadık. Aslında bir yandan eğlendirirken diğer taraftan öğreten bir yapıya sahip Hababam Sınıfı, öğretmeyi eğleterek aktarmaya çalışan önemli bir sinema çalışmasıdır. Eğleterek öğretmek eğitimin en önemlisidir. Hababam Sınıfında rol alan sanatçılarımızı kentimizde, ilçemizde ağırlamak bizim adımıza gurur vesilesidir” şeklinde konuştu.

Sanatsal etkinliklerin toplumun gelişmesi, kalkınması ve büyümesine ciddi katkılar sunduğuna işaret eden Polat, “Sanatsal faaliyetlerin tek yönlü olması mümkün değil, çok yönlü ve çok boyutlu bir şekilde bir gelişimi ve büyümeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Fiziki ve maddi gelişim mümkün ancak siz ona eğer sanat ruhu vermez, sanatla bütünleştirmezseniz hormonlu bir büyüme olur. Sanat onun maneviyatını ve güzelliğini oluşturuyor. Hepimizin sanat ruhuna sahip olmamız gerekiyor” açıklamalarını yaptı.

Barguzu Ortaokulu idarecileri, Yeşilyurt’taki eğitim ve sanatsal faaliyetlerin artması noktasında hizmetlerde bulunan Başkan Polat’a günün anısına duvar saati takdim etti. Hababam Sınıfı oyuncuları da, eğitim, kültür ve sanata yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Polat’a teşekkürlerini sundular.

HABER MERKEZİ