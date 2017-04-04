Güzellik uzmanları, estetisyenler, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlaması ve canlı yayında imzaladığı Güzellik Uzmanlarının Tıbbi Cihaz Kapsamına Girmeyen Cihazları Kullanarak Tıbbi Amaçlı Olmayan İşlemleri Yapabilmesi ve Bu Uzmanların Sahip Olması Gereken Belgeleri Düzenleyen Bakanlar Kurulu kararını imzalamasıyla rahat bir nefes aldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyi değerlendiren Malatya Berberler Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş, BUSABAH’a konuştu.

Güzellik uzmanlarının, estetisyenlerin işlerinin alınıp dermatologlara verileceği kararının büyük bir sıkıntı oluşturduğunu hatırlatan Başkan Toptaş, bu kararın sadece Malatya’da hizmet veren güzellik salonlarıyla ilgili olmadığını, bu kararın Türkiye genelinde yaklaşık 108 bin esnafı ilgilendiren bir karar olduğunu dile getirdi.

TOPTAŞ’TAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanının imzaladığı kararnameyle güzellik salonlarının rahat bir nefes aldığını belirten Başkan Toptaş, “Cumhurbaşkanımız da güzellik salonlarının lehine bir kararnameye imza attı. Ben cumhurbaşkanıma esnaflarım adına teşekkür ediyorum. Türkiye’de 122 odamız var. Bu süreç için bütün odalarımızın emeği geçti. Emeği geçen bütün odalarımıza, Federasyon Başkanımıza ve Sayın Öznur Çalık’a da çok teşekkür ediyorum. Öznur Çalık bu işin üzerine daha şiddetle gitti. Türkiye’deki güzellik salonları Cumhurbaşkanımızın canlı yayında imzaladığı kararnameyle kurtuldular. Güzellik salonlarında çalışan arkadaşlarımız rahat bir şekilde iş yerlerinde çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

SIKINTIMIZIN OLDUĞUNU SÖYLEDİK

Bu sıkıntıyı yaptıkları toplantılarda dile getirdiklerini ifade eden Başkan Toptaş, “Danıştay’ın kararından sonra bazı güzellik salonlarının kapandığına yönelik iddialar ortaya çıktı. Çok şükür öyle bir durum Malatya’da yok. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız kürsüde de dile getirdi. ‘iş yeri kapanan varsa bize gelsinler’ dedi. Daha önce bunu güzellik salonlarımızla yaptığımız toplantılarda dile getirdik. Böyle bir sıkıntımız olduğunu söyledik. ‘Ekmeğimiz elimizden alınacak’ gibi bir düşünce vardı. Çok şükür korktuğumuz olmadı. Şu anda güzellik salonlarımız rahat bir nefes aldı” diye konuştu.

ÇOĞALTIP DAĞITACAĞIZ

Cumhurbaşkanının imzaladığı kararnamenin kendilerine gelmesi halinde bunu çoğaltıp tüm güzellik salonlarına takdim edeceklerini açıklayan Başkan Toptaş, “Bundan sonra güzellik salonlarının aleyhine bir durum çıkacağını tahmin etmiyorum. Dermatologlar bu işi yaparlarsa dahi yine yanlarında bizim estetisyenleri kullanacaklardı. Sonuçta bizler saçla, kılla uğraşıyoruz. Bu tamamen bizimle alakalı bir konuydu. Sayın Cumhurbaşkanımızda bence Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, kürsüde hatta canlı yayında bizlerin lehine olan kararnameyi imzaladı. Bizler de gerçekten bu davranışla onurlandık. Güzellik salonlarımız rahat bir şekilde işlerine devam edecekler. Hiçbir sıkıntı kalmadı. İlerleyen günlerde de federasyonumuz bu kararnameyi bizlere gönderecek. Eğer bu kararname bize ulaşırsa Malatya’daki tüm güzellik salonlarımıza bu kararnameyi çoğaltıp, dosyalayıp salonlarımıza tek tek takdim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.











MUTLU SARIGÜL